Tempête Klaus : une Landaise accouche dans le camion des pompiers

Landes, France

La tempête débute vers 4h du matin. Marie-Ange Mourot a ses premières contractions et va accoucher dans le camion des pompiers sur la route à Arjuzanx. Marie-Ange est le "témoin" de France Bleu Gascogne ce jeudi matin. Elle répond à François Pierre Noël.

France Bleu Gascogne : Racontez nous cette matinée du 24 janvier 2009 ?

Marie-Ange Mourot : J'étais chez moi, j'ai eu des contractions et puis on a essayé de prendre la route mais très vite on a vu que les routes étaient coupées par les pins tombés à terre. Du coup, on est rentré, les pompiers sont venu, ensuite un médecin généraliste les a rejoint. C'est lui qui m'a accouché.

Avant ça, on a essayé d'aller jusqu'à son cabinet mais il n'y avait pas de lumière, pas d'électricité. Du coup, je suis restée dans le camion des pompiers. A priori, ils ont eu une fausse information qui leur disait que les routes étaient dégagées or... pas du tout.

Du coup, ils coupaient les arbres, on avançait au fur et à mesure mais on n'a pas avancé beaucoup puisque j'ai accouché à 10/15 minutes de la maison.

On suppose que ce n'était pas comme ça que vous imaginiez votre accouchement ?

Non pas du tout. Surtout que c'était le premier. Mais après, je ne peux pas dire que j'ai vécu la tempête comme d'autres l'ont vécu. Moi, je ne voyais rien du tout, j'étais dans le camion. J'étais quand même plutôt bien entourée, j'avais un pompier, une infirmière, un médecin généraliste. J'étais quand même plutôt bien. Moi, je n'ai rien vu de la tempête, j'en ai vraiment pris conscience quand je suis rentrée chez moi trois jours après.

Justement, est ce que vous avez raconté à Lys votre fille son arrivée un peu particulière ?

Oui bien sûr. Lys a un tempérament, un fort caractère. Souvent, on lui dit, tu es bien née pendant la tempête et ce n'est pas pour rien. Vraiment, elle a tout d'une tempête.

Lys, ce prénom, c'était prévu avant la tempête ?

Oui oui c'était prévu. Mon entourage proposait bien sûr de l’appeler Klaus, même à l'hôpital on me l'a proposé mais non c'est resté Lys.

Quand vous repensez à cet épisode, 10 ans après, vous en pensez quoi ?

Ça reste un moment magique et encore plus par la situation. Je me dis heureusement que tout s'est bien passé et qu'on a eu beaucoup de chance. J'étais joyeuse, j'étais heureuse, je venais d'avoir mon premier enfant. En plus de ça, on a eu de la chance car il n'y a pas eu de dégâts à la maison.

