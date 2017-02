Tempête : la Gironde en alerte rouge aux vents violents, "jusqu'à 160 km/heure" samedi matin

La tempête Leiv prévue samedi matin sera d'une "violence exceptionnelle", prévient Météo France. En Gironde, près de 1000 sapeurs-pompiers sont mobilisables. La préfecture conseille de limiter les déplacements. Le pont d'Aquitaine sera fermé samedi matin. Les matches de foot amateur sont annulés.

La Gironde, la Charente et la Charente-Maritime se préparent à vivre une tempête "d'une violence exceptionnelle", baptisée Leiv. Les trois départements ont été placés par Météo France en alerte rouge aux vents violents - alerte valable samedi de 5h à 13h. La Gironde est également placée en vigilance orange "vagues-submersion", jusqu'à samedi midi, comme la Vendée, la Charente-Maritime et les Landes.

Météo France parle de rafales de vent pouvant aller jusqu'à 160 km/h "sur les côtes du nord Gironde et de la Charente". "Elles atteindront jusqu'à 130 km/h sur le littoral landais et du sud Gironde", précise l'institut météo. De "fortes vagues de l'ordre de 8 à 10 m" sont également attendues, même si les faibles coefficients de marée (61) "vont pondérer l'impact vagues/submersion sur le littoral".

"Près de 1000 sapeurs-pompiers mobilisables"

"Quasiment 1000 sapeurs-pompiers seront mobilisables pour intervenir sur les chutes d'arbres, sur les toits qui pourraient souffrir de ces vents forts", a annoncé sur franceinfo Samuel Bouju, directeur de cabinet du préfet de la Gironde. "Tous les maires ont été mobilisés, la gendarmerie est en vigilance, 126 sapeurs-pompiers seront de garde et 368 d'astreinte", précise-t-il.

Limiter les déplacements, ne pas fréquenter les forêts ni les fronts de mer

La préfecture de Gironde appelle la population à la vigilance et conseille de "limiter au strict minimum les déplacements cette nuit, à partir de 3h du matin, d'arrimer très fermement les toiles, les bâches, les dispositifs de chantier comme les échafaudages, surtout de ne pas fréquenter les forêts, les plages, les fronts de mer, jusqu'au milieu de la journée de samedi".

"Il faudra aussi être bien plus vigilant sur les routes, a ajouté Samuel Bouju. Il faut que les automobilistes soient beaucoup plus raisonnables, notamment sur les autoroutes, n'hésitent pas à réduire leur vitesse, à s'arrêter sur les aires de repos".

TER Aquitaine conseille aux usagers de reporter leurs déplacements

La SNCF n'avait pas, vendredi après-midi, modifié son plan de transport, mais précise que des bûcherons pourront intervenir au plus vite en cas d'arbres tombés sur les voies ou sur des caténaires. TER Aquitaine conseille aux usagers de reporter leurs déplacements en train. A l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, aucune annulation de vols n'est prévue pour l'instant. Les compagnies aériennes prendront leur décision au coup par coup et en temps réel, samedi matin.

Le pont d'Aquitaine fermé samedi matin

A TBM, dans l'agglomération de Bordeaux, les bandeaux lumineux en station informeront les voyageurs sur les précautions à prendre. Des anémomètres calculent la force du vent en temps réel. S'il est supérieur à 95 km/h, la vitesse des trams sera réduite. Le pont d'Aquitaine sera lui fermé dès 5h et jusqu'à la mi-journée.

Jardins fermés, marchés et journées portes ouvertes annulés

Les villes de Pessac, Bordeaux et Langon ont fermé tous leurs parcs et jardins ce week-end. A Bordeaux, tous les marchés extérieurs révus samedi ont été annulés. Le marché de La Réole également. A Bordeaux, les journées portes ouvertes aux lycées Camille Jullian, Montaigne et Eiffel annulées. Sciences Po Bordeaux est aussi fermé ce samedi.

Matches de foot amateur annulés

Pas de matches de foot amateur ce week-end en Gironde, en raison des conditions météo. Même chose pour le match de D1 féminine entre Bordeaux et Guingamp ou encore celui de CFA2 entre le Stade Bordelais et Bayonne. En rugby, Fédérale Une, St Médard en Jalles / Bagnères de Bigorre est reporté comme le match des espoirs de l'UBB face à Narbonne. En hockey, le match des Boxers ce vendredi soir (20h15) à Mériadeck est maintenu.

Treize autres départements en vigilance orange

En plus de la Gironde, la Charente et la Charente-Maritime en vigilance rouge, 13 autres départements ont été placés ce vendredi en vigilance orange par Météo France. Les Landes et la Dordogne sont concernées, tout comme les Deux-Sèvres, la Vienne, l'Indre-et-Loire, l'Indre, la Haute-Vienne, la Corrèze, la Creuse, le Cher, l'Allier, le Puy-de-Dôme et la Loire.