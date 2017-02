Tempête : la situation en direct en Gironde

La tempête Leiv est arrivée à l'heure, ce samedi matin en Gironde. Près de 1.000 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Au Cap-Ferret on enregistre déjà des rafales de vent à 148 km/heure. Des coupures d'électricité ont déjà été signalées dans le Médoc.

Ça souffle très fort sur la Gironde depuis ce samedi matin 5 heures. Le département est en alerte vigilance rouge pour vents violents. Des coupures d'électricité ont déjà été relevées dans le Haut Médoc, mais aussi à Eysines, le Pian-Médoc, ou encore à Branne à côté de Libourne. À Bordeaux, de fortes bourrasques ont fait tomber des échafaudages, place Gambetta.

⚠Événement #Météo33 confirmé #VigilanceRouge : rafales à 148km/h au Cap ferret et 117 km/h à Bordeaux. Prudence et évitez les déplacements — Préfet N-Aquitaine (@PrefAquitaine33) February 4, 2017

Tramway interrompu sur l'ensemble du réseau

Pierre Dartout, préfet de la Gironde a activé le centre départemental de crise dès 4 h 30. À Lormont et Villenave d'Ornon, des chutes d'arbres ont été signalées. Il n'y a aucun blessé. Keolis a interrompu la circulation des tramways sur l’ensemble du réseau.

Interdiction de circulation pour les poids-lourds

Les transports scolaires ont été suspendus ce matin et les écoles resteront fermées. La circulation des poids lourds est suspendue depuis minuit sur les autoroutes et la rocade bordelaise, et la circulation sur l'estuaire de la Gironde interdite. Des routes départementales sont fermées pour les poids-lourds et les cars jusqu'à 12 heures ce samedi : la RD 3, RD 106, RD 137, RD 1089, RD 1113, RD 1010, RD 1250, RD 1215.

Par ailleurs, 1700 poids lourds sont immobilisés sur les aires d’autoroutes et les voies prévues à cet effet sur la zone Sud-Ouest. Les lignes de car 201, 202, 302, 503, 505, 601, 610, 701, 702, 703 et 713.

Limitez le plus possible vos déplacements

Le préfet appelle à la plus grande vigilance et demande à la population de limiter les déplacements. Dans la mesure du possible, "restez chez vous", rappelle Météo France. Inutile de sortir et de prendre des risques si cela n'est pas nécessaire.