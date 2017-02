Tempête : ça souffle en Loire-Atlantique et en Vendée, les vents les plus forts attendus samedi

Le pont de Noirmoutier a été fermé à la circulation vendredi peu après 13 heures en raison des vents violents qui balayent le littoral atlantique. Mais c'est ce samedi que la tempête devrait être la plus forte, surtout en Vendée.

La tempête Kurt est arrivée. Le vent souffle fort en Loire-Atlantique et en Vendée depuis le début de l'après-midi avec des rafales jusqu'à 122 km/h sur l'île d'Yeu et jusqu'à 108 km/h à La-Roche-sur-Yon, une première depuis 2008. Les pompiers de Loire-Atlantique sont très sollicités avec 245 appels en une heure !

Episode tempête en cours.

245 appels en 1 heure.

Réservez vos appels aux véritables urgences.

20 interventions en ce moment. — SDIS44 (@SDIS44) February 3, 2017

Résultat de ces fortes rafales, l'île de Noirmoutier est redevenue une "vraie" île pendant près de deux heures ! Le pont qui la relie au continent a en effet fermé à la circulation, la décision a été prise vendredi peu après 13 heures par le Conseil départemental qui gère l'ouvrage. Il a rouvert vers 15h. Les fortes rafales de vent représentent un risque pour les automobilistes qui empruntent ce pont long de près de 600 mètres et qui enjambe l'océan à 33 mètres au-dessus de l'eau.

Info route : Réouverture du pont de @Ile2Noirmoutier pic.twitter.com/DceQMGaH0Y — Département Vendée (@DepVendee) February 3, 2017

Le plus fort des vents attendu ce samedi avec la tempête Leiv

Après Kurt, c'est la tempête Leiv qui va frapper nos deux départements encore plus fort ce samedi matin. C'est en Vendée que les rafales seront les plus impressionnantes, jusqu'à 160 km/h possibles d'après les estimations météo. Le département limitrophe de la Charente-Maritime a d'ailleurs été placé en vigilance rouge jusqu'à 11h samedi, comme la Charente et la Gironde.

Estimation des rafales prévues au passage de la #tempête #Leiv samedi, la plus forte depuis des années sur ces secteurs. #Aquitaine #Poitou pic.twitter.com/zEoJku33yX — Keraunos (@KeraunosObs) February 3, 2017

Autres conséquences de la tempête, Fontenay-le-Comte annule le marché de samedi matin, place de Verdun. La ville de Nantes interdit elle l'accès à toutes les aires de jeux et les stades municipaux de vendredi à dimanche inclus.