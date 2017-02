Tempête Leiv en Dordogne : "On s'est levé et un arbre nous empêchait de sortir de chez nous", Manuel de Mareuil

Le vent a soufflé jusqu'à 120 kilomètres heure à Mareuil, dans le nord-ouest du département. La tempête Leiv n'est restée que quatre heures en Dordogne mais ça a suffit pour faire quelques dégâts sans blesser personne

Surprise au réveil ! Quand Manuel et Chatherine sont sortis du lit ce samedi matin, un de leurs sapins était tombé à cause du vent. L'immense arbre de plus de 4 mètres de haut s'est affalé devant leur portail, les empêchant de sortir. L'arbre gênait également la circulation. Ses branches ont envahi la moitié de la départementale 708 à l'entrée de Mareuil. La circulation s'est faite sur une seule voie le temps des réparations.

"On s'est levé vers 8h30 et je me suis dit c'est bizarre, je vois pas ça d'habitude. Il y avait deux gros trous, un devant la maison et un derrière. Deux arbres n'ont pas tenu le coup. " Manuel, habitant de Mareuil.

Mais ses longues branches ont également emporté le câble électrique qui passait en bordure de la route. Trois maisons ont été privés d'électricité jusqu'en milieu d'après-midi. Après les fortes rafales du petit matin, ils n'étaient pas les seuls à avoir eu des problèmes. Au château de Mareuil, de l'autre côté du village c'est un chêne encore plus haut qui n'a pas résisté aux bourrasques de plus de 120 kilomètres heure. Heureusement, les branches n'ont fait que passer très près des murailles du château sans faire de blessé mais le fils des propriétaires, Benoit a peur. Un deuxième chêne beaucoup plus prêt de l'enceinte penche sévèrement depuis ce samedi matin.

L'arbre n'a pas fait de dégâts mais est passé très près des murs du château © Radio France - Caroline Pomès

Plus de peur que de mal finalement à Mareuil où les pompiers en alerte depuis la veille avaient mobilisé la moitié de leurs effectifs soit 10 hommes pour 27 communes. En tout, ils ne seront intervenus qu'une dizaine de fois dans la matinée, de 6h30 à 10h30. Personne n'a été blessé, il était à chaque fois question de couper des arbres et de sécuriser des zones où les fils électriques étaient tombés à terre.

Un arrière goût de 99

Pour le maire Alain Ouiste ce "n'est pas comparable à la tempête de 1999" mais ce samedi matin, quand on l'a appelé pour des tuiles envolées et des arbres tombés, il n'a pas pu s'empêcher de repenser à cette année-là. Heureusement, le vent a soufflé moins fort et n'a pas fait autant de dégâts. Déjà à midi, la vie reprenait son cours normal à Mareuil.

