Tempête Leiv : le pic attendu à partir de 10 heures en Vendée en particulier sur l'anse de l'Aiguillon

C'est une tempête "exceptionnelle" qui a commencé à souffler sur la Vendée. Le département est en vigilance orange pour le vent et le risque de vagues-submersion. C'est à partir de 10h que ça devrait souffler le plus fort avec des rafales jusqu'à 140 km/h sur l'anse de l'Aiguillon-sur-Mer.

Les prévisions se confirment. La tempête Leiv est "exceptionnelle". Dès la fin de nuit, les vents ont commencé à souffler très fort sur les départements en vigilance rouge : la Gironde et les deux Charentes. Elle va continuer de remonter vers le nord et devrait être la plus forte vers 10h en Vendée. Le pont de Noirmoutier est déjà fermé à la circulation.

Info #routes : en raison de vents supérieurs à 100km/h, le pont de #Noirmoutier est fermé à la circulation @Ile2Noirmoutier pic.twitter.com/CcEFQ2W4qO — Département Vendée (@DepVendee) February 4, 2017

Vigilance particulière sur le secteur de La-Faute-sur-Mer

À partir de cette heure-là et jusqu'à 13h, ce sont des rafales jusqu'à 140 km/h qui sont attendues. C'est entre Les-Sables-d'Olonne et l'anse de l'Aiguillon-sur-Mer que la situation sera la plus critique. "Une vigilance particulière" est mise en place sur tout le secteur de La-Faute-sur-Mer précise la Gendarmerie, puisque le plus fort des vents est attendu en même temps que la marée haute, heureusement avec un petit coefficient ce samedi.

Ce vendredi déjà, la première tempête, Kurt, a frappé la Vendée et la Loire-Atlantique. À Nantes, le vent aurait fait s'écrouler un mur. Une passante a été tuée.