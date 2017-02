Tempête Leiv en Dordogne : Saint Pierre de Frugie, village coupé du monde pendant quelques heures

Au plus fort de la tempête, la petite commune de Saint Pierre de Furgie s'est retrouvée coupée du monde: tous les accès étaient impraticables, l’électricité coupée. Plus tard dans la matinée, la situation revenait doucement à la normal.

Il était 8h30 ce matin dans la petite commune de Saint Pierre de Furgie quand la panne de courant coupe définitivement le village du reste du monde. La tempête Leiv s'abat sur le nord de la Dordogne . Plus tôt, le vent avait déjà rendu les accès à la N21 impraticable. Les branches et les troncs d'arbres qui jonchaient la chaussée empêchaient toute circulation normale.

Une situation très vite sous contrôle

Informé par ces administrés, le maire, Gilbert Chabaud dépêche alors des agents départementaux des routes pour les dégager... Très vite la situation est débloquée. De son coté Enedis (ex ERDF) arrive à localiser le tronçon coupé. Vers 11h30 des agents sont sur place pour élaguer l'arbre couché sur la ligne moyenne tension et réparer les dégâts. A l'image du reste du département, l’électricité reviendra progressivement dans le village et les hameaux alentours. A midi, 11 000 foyers étaient encore impactés par la coupure en Dordogne.

"C'est quand même un cran en dessous de celle de 1999" dit Claude, un habitant

Un technicien d'Enedis à Saint Pierre de Frugie © Radio France - Charles Dequillacq

Plus loin, dans une ferme près de la voie ferrée qui borde le village, un bâtiment agricole n'a pas tenu. En dessus, un tracteur qu'il sera sans doute possible de réparer :