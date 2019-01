Tempête Martin - Des rafales de plus de 140 km/h sur la pointe bretonne et des interventions pour les pompiers

C'est en début de matinée dimanche que le vent a soufflé le plus fort en Bretagne. Mais la tempête Martin n'a pas fait de gros dégâts.

Bretagne, France

Les pompiers du Finistère ont dû intervenir une centaine de fois pendant le coup de vent qui a secoué la pointe bretonne ce week-end. Selon les relevés disponibles sur le site d'Infoclimat, sur la station météo d'Ouessant Stiff, des rafales de 140,4 km/h ont été relevées à 6 heures ce dimanche matin.

Des dégâts ? Assez peu, sauf quelques arbres sur les routes. A Guipavas, près de Brest, un arbre s'est couché sur les voies de chemin de fer et a légèrement retardé le trafic des trains entre Rennes et Brest.

Dans le Morbihan, les pompiers sont intervenus une quarantaine de fois.

Les bateaux ne sont pas sortis entre Lorient et Groix, pas de traversée non plus jusqu'à Sein.