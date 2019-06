Après la tempête Miguel, Enedis replante des poteaux pour ramener l'électricité dans les foyers de Dordogne

Brantôme, France

L'opération est délicate. A Brantôme, une commune de l'Ouest du département, les techniciens d'Enedis sont à pied d'oeuvre. Un chêne d'une hauteur de 15 cm est tombé sur des câbles électriques au lieu-dit L'Alizier, privant neuf habitants d'électricité.

C'est la conséquence directe des bourrasques provoquées par la tempête Miguel vendredi dernier. 16 000 foyers étaient sans électricité vendredi. Alors depuis, les techniciens d'Enedis replantent des poteaux et remettent des câbles électriques en place.

Le vent a balayé câbles électriques et objets métalliques © Radio France - Laurence Méride

C'est en plein milieu d'un pré de hautes herbes, à Brantôme, que les lignes électriques ont été endommagées : "L'arbre est tombé sur la ligne principale. Donc on l'a coupé vendredi. Maintenant l'équipe va renforcer le poteau. Il y a au moins 4h de travail. Mais cet après-midi les neuf habitants auront retrouvé leur électricité." affirme Yann Ivick Combeler, responsable technique Enedis sur la base de Nontron.

A l'aide de nacelle et de camion porteur, les techniciens y vont pas à pas. Le directeur d'Enedis en Dordogne Eric Van der Vliet s'assure de la sécurité du chantier : "C'est un chantier très rural et l'incident qu'on a eu est dans le fond du pré donc il faut qu'on arrive à faire intervenir les engins tout en bas. La première chose c'est de travailler en sécurité du point de vue électrique. Ensuite, il faudra peut-être faire de l'élagage comme on en beaucoup fait depuis vendredi."

A l'aide d'une nacelle, les techniciens remplacent les câbles endommagés © Radio France - Laurence Méride

Le courant devrait être rétabli sur l'ensemble du département dimanche en fin d'après-midi.