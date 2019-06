Tempête Miguel : parcs et cimetières fermés vendredi à Bordeaux

La mairie a pris ses précautions en décidant de fermer les parcs et les cimetières de la ville ce vendredi entre 10h et 18h.

Bordeaux, France

Même si Bordeaux ne sera pas au coeur de la tempête puisque la Gironde, contrairement à la Charente-Maritime voisine, n'est placée qu'en vigilance jaune, la mairie adopte le principe de précaution.

Des vents de 80 à 90 km/h sont annoncés ce vendredi. Du coup, les espaces verts et les cimetières ( Chartreuse, Bordeaux Nord, Pins Francs) seront interdits au public entre 10 et 18h avant une possible réouverture samedi sous réserve d'éventuelles inspections de sécurité.