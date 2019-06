Tempête Miguel : trois morts, le trafic des trains perturbé, 65.000 foyers privés d'électricité dans le pays

La tempête Miguel, d'une intensité remarquable en cette saison, continue à balayer une partie ouest de pays ce vendredi. Des rafales de vent très violentes ont été enregistrées (122 km/h sur l'île d'Yeu, 119 km/h sur l'île de Ré, ou encore 100 km/h sur le pont de l'île d'Oléron et 106 km/h au Cap-Ferret). Dix départements sont toujours en vigilance orange ce vendredi.

© Visactu -

Trois morts dans le chavirage d'un bateau de sauvetage en Vendée

Le chavirage d'une vedette de sauvetage de la SNSM, parti secourir un bateau de pêche avec sept personnes à bord, a causé la mort de trois sauveteurs ce vendredi matin, au large des Sables d'Olonne en Vendée. Le propriétaire du fileyeur est porté disparu. Quatre survivants ont pu regagner la côte à la nage, alors que le canot a chaviré à 800 mètres de la plage. L'accident a provoqué une vive émotion.

à lire aussi Tempête Miguel : trois morts et un disparu dans le naufrage de deux bateaux aux Sables-d'Olonne

65.000 foyers privés de courant

La tempête a aussi causé de nombreux dégâts matériels, comme des chutes d'arbres ou de lignes électriques. A 16 heures, 65.000 foyers étaient privés d'électricité sur l'ensemble du pays, a indiqué l'opérateur Enedis à franceinfo. Dans le détail, 35.000 foyers sont concernés dans le nord de l’Aquitaine ( 16.000 en Dordogne, 18.000 en Gironde, 15.000 en Pays de la Loire, 5.000 en Bretagne, 5.000 en Poitou-Charentes et 5.000 dans le Limousin.

En Touraine, deux blessés au château de Chenonceau et des trains perturbés

En Indre-et-Loire, deux femmes ont été blessées par des chutes de branches d'arbres au château de Chenonceau. les branchages sont tombés sur un groupe de cinq personnes. Le parc du Château a été fermé dès 15h30. Les pompiers d'Indre-et-Loire ont effectué 55 interventions depuis ce vendredi matin. Certaines routes ont également été coupées à la circulation. La circulation des trains est arrêtée depuis 16h20 entre Tours et Vierzon, dans les deux sens, en raison d'une panne d'alimentation. Par ailleurs le train Tours-Loches de 17h44 a été supprimé en raison d'un arbre tombé sur la chaussée.

La circulation des trains perturbés en Nouvelle-Aquitaine

Le trafic des TGV et des TER est perturbé, notamment en Aquitaine. Les lignes Bordeaux-Hendaye, Bordeaux-Dax, Bordeaux-Mont-de-Marsan et Bordeaux-Pau ont été touchées. Une quinzaine de trains ont été perturbés ou carrément supprimés depuis ce vendredi matin. La circulation des trains sur les lignes Bordeaux-La Rochelle, Royan-Angoulême, Royan-Niort et Poitiers-La Rochelle a, elle, été interrompue jusqu'à 17h.

En Charente et en Charente-Maritime, la circulation des TER a été interrompue. Certaines routes ont été coupées, le trafic aérien est lui aussi perturbé. Un catamaran s'est envolé et a atterri sur une piste cyclable à Royan.