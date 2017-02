Tempête : près de 1 800 foyers toujours privés d'électricité ce lundi soir en Charente et Charente-Maritime

Selon Enedis, près de 1 800 foyers sont toujours privés d'électricité dans les deux Charentes : 1 400 en Charente-Maritime et 400 en Charente. Le retour à la normale est prévu pour demain mardi dans la journée.

Près de 1 800 foyers sont toujours privé d'électricité en Charente et Charente-Maritime depuis le passage des tempêtes Leiv et Marcel : 1 400 en Charente-Maritime et 400 en Charente. Les secteurs de Jonzac, Royan et Saintes sont les plus touchés en Charente-Maritime. Quasiment tous les foyers devraient retrouver de l'électricité dans la journée de mardi.

Pour que tout le monde puisse retrouver du chauffage et de la lumière au plus vite, les agents d'Enedis, ex-ERDF, sont sur le qui-vive pour rétablir le courant. Les techniciens sont en ce moment dans la deuxième phase : après avoir rétabli toutes les pannes sur le réseau haute tension (le réseau 20 000 volts), ils s'attaquent désormais à la basse tension.

Près de 600 techniciens mobilisés en Charente-Maritime

Au total, près de 600 techniciens sont mobilisés dans le département de la Charente-Maritime. Des renforts sont arrivés de toute la France : de Bretagne, des Pays-de-la-Loire mais aussi de Picardie et du Pas-de-Calais pour remettre de l'électricité dans tous les foyers mais aussi pour réussir à satisfaire tous les clients. "La plupart comprennent notre difficulté à réalimenter 160 000 clients d'un coup. Mais on fait en sorte qu'ils gardent le moral", souligne Philippe Toucheron, le directeur adjoint d'Enedis en Charente-Maritime.

On doit être à 35 heures de travail en seulement trois jours", Laurent, agent d'Enedis à La Rochelle

A Fouras (Charente-Maritime), plusieurs dizaines de foyers se sont retrouvés sans électricité. Laurent, agent chez Enedis, et ses collègues sont sur le pont depuis le début de la première tempête vendredi soir : "Et depuis on n'arrête pas. On doit être à 35 heures de travail en trois jours !". Près de 160 000 foyers du département se sont retrouvés sans électricité samedi matin, alors forcément, quand le camion bleu approche, les techniciens comme Diop sont accueillis comme des sauveurs : "C'est ce qu'ils nous disent, on est les sauveurs ! On essaie de faire le maximum pour essayer de rendre tout le monde heureux". Et des heureux ils en font, après trois jours dans le noir, éclairé à la lampe frontale, Jean-Noël retrouve enfin la lumière et le chauffage : "Ça soulage ! J'ai fait du camping chez moi pendant trois, c'était assez particulier mais j'ai fait avec !"