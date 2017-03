Tempête "Zeus" : 180.000 foyers privés d'électricité

Zeus a fait des dégâts ce lundi matin en Bretagne. Plus de 180.000 foyers sont actuellement sans électricité. De nombreux arbres sont tombés sur les rails et les routes.

Mise à jour à 10h00

C'est du jamais vu depuis l'hiver 2013/2014. Le vent a balayé la région dés 7h ce matin. Près de "180.000 foyers sont actuellement sans électricité dans la région" selon Bernad Laurans, le directeur régional d'Enedis. Dans le détails : 110.000 dans le Finistère, 55.000 dans le Morbihan, 15.000 dans les Côtes d'Armor.

Vous êtes nombreux à partager vos photos sur nos réseaux sociaux © Radio France - Photos auditeurs

Des rafales à 191 km/h !

La tempête Zeus s'est déchaînée sur la région et a soufflé jusqu'à 191km/h en rafale à Ouessant à 8h. De nombreuses difficultés de circulation y compris sur les voies express avec des arbres ou des fils électriques arrachés. Le trafic ferroviaire est très perturbé ce matin. Plus aucune circulation de train entre Brest et Landerneau dans les deux sens. Des cars de substitution ont été mis en place entre Carhaix et Guingamp à cause d'arbres sur les voies.

Un arbre tombe et fait trois blessés à Carhaix

Plusieurs incidents sont survenus dans les établissement scolaires de la région. A Carhaix, un arbre est tombé et a fait "trois blessés" au lycée Paul Sérusier.

A Plabennec, le toit du préau de l'école Sainte Anne s'est arraché et celui d'une des classes menace lui aussi de s'envoler. La direction accueille les élèves mais demandent aux parents de les garder chez eux dans la mesure du possible.