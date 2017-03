Tempête Zeus : 2500 foyers privés d'électricité en Drôme-Ardèche

Les deux départements ne sont pas concernés par la vigilance orange déclenchée par Météo France mais le vent souffle fort. Les rafales provoquent des dégâts sur les lignes électriques.

La tempête exceptionnelle qui touche la France actuellement a déjà fait de gros dégâts et trois blessés : des élèves d'un lycée de Carhaix dans le Finistère ont été hospitalisés après la chute d'un arbre ce lundi matin, dans la cour de leur établissement.

190.000 foyers sont privés de courant à travers la Bretagne.

La tempête a aussi des conséquences dans la région :

2000 foyers n'ont plus d'électricité en Ardèche a cause de chutes d'arbres sur les lignes . 4 communes sont particulièrement concernées sur le même secteur : Saint-Félicien, Bozas, Rochepaule, et Colombier-le-Vieux. Il y a également des coupures de courant dans la Drôme : 500 abonnés sont concernés essentiellement dans le nord du département .

En raison d'une chute de ligne 20.000 volts , la nationale 7 est coupée dans les deux sens au niveau d'Albon. Des déviations ont été mises en places .

90 agents d'Enedis , ex-ERDF , sont sur le terrain actuellement en Drôme-Ardèche pour effectuer les réparations. La plupart des foyers privés de courant devraient être de nouveau alimentés en électricité dans la soirée.