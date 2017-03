Tempête Zeus : 52 000 foyers encore privés d'électricité en Auvergne

Près de la moitié des habitations privées de courant depuis le passage de la tempête lundi a été réalimentée par les agents d'Enedis. Les secteurs les plus touchés demeurent le Livradois-Forez et le Sancy. Un retour à la normale est espéré pour mercredi.

L'Auvergne porte encore les stigmates du passage de la colère de Zeus lundi. Les rafales à plus de 100 km/h ont provoqué de nombreux dégâts sur le réseau de distribution d’électricité. 200 personnes de la direction régionale Auvergne sont sur le terrain depuis hier et 88 groupes électrogènes vont être répartis sur les zones touchées dans la journée. Un hélicoptère a survolé ce matin le secteur Thiers-Ambert pour accélérer les diagnostics de pannes.

Des renforts venus du sud et de l'est

Enedis mobilise également 90 techniciens d’entreprises partenaires et les renforts des techniciens de la Force d’Intervention Rapide Électricité. Elle est composée de 2 000 techniciens d’intervention, entraînés aux exercices de crise. 85 salariés Enedis de Provence Alpes Cote d’Azur et d’Alsace Franche Comté sont à pied d’œuvre ce matin pour soutenir les équipes auvergnates. La répartition des foyers coupés par département à 9 heures :

Puy-de-Dôme : 28.000

Haute-Loire : 10.000

Allier : 10.000

Cantal : 4.000

Les techniciens de l'électricité espèrent pouvoir rétablir l'alimentation électrique d'ici demain toute l'Auvergne. En attendant, la cellule de crise d'Enedis reste en place avec un numéro dédié : 08 11 01 02 12

Le réseau secondaire encore perturbé

Les forces de secours et de l'ordre ont également travaillé d'arrache-pied. Le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme a reçu 1100 appels. 160 interventions liées aux intempéries ont été menées depuis lundi midi. La gendarmerie nationale a mené 40 interventions liées au phénomène météorologique. La circulation demeure délicate sur les réseaux secondaires. A 10h30, neuf routes départementales restaient fermées. Sept dans le secteur du Livradois-Forez et deux dans celui du Sancy.

RD223 entre Barrioux et Chateau d'Aulteribe

RD 254 Saint Gervais sous Meymon

RD 313 Aubusson - Vollore Montagne

RD41 La Renaudie

RD 107 Saint Denis de Combarnazat

RD434 Baleza

RD 61 Prondines

RD223 Sermentizon

Dans l'Allier, 560 interventions ont été nécessaires en raison de chutes d’arbres, de câbles et d’objets divers. Des accidents de la circulation ont fait trois blessés légers. 15 établissements scolaires sont toujours impactés, dont un collège privé d’électricité. Enfin, une douzaine de routes secondaires est toujours interdite à la circulation. 200 sapeurs-pompiers et 50 gendarmes et policiers ont été mobilisés.