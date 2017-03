Tempête Zeus dans l'Hérault : 120 km/h de vent relevés à Montpellier

Le vent souffle très fort dans l'Hérault ce lundi. Pas de gros dégâts signalés mais des rafales jusqu'à 120 km/h enregistrées à Montpellier. On n'avait pas vu a depuis 20 ans.

Le vent d'Ouest qui s'est établi avant la mi-journée sur notre département de l'Hérault, s'est vite renforcé ce lundi après-midi et l'on connaît ces 3 dernières heures des rafales particulièrement violentes.

Du jamais vu depuis 20 ans à Montpellier

La valeur enregistrée à l'aéroport de Montpellier de 120 km/h vers 14h30 est la plus forte depuis le 16 décembre 1997, le vent dépasse rarement les 100 ou 110 km/h à sur la ville.

Ailleurs dans le département, on a enregistré des valeurs maximales en plaine de 107 km/h à Saint-Jean-de-Minervois, 104 km/h à Murviel-les Béziers, 103 km/h à St-Martin-de-Londres et Soumont (près de Lodève), 102 km/h à Prades-le-Lez et l'aéroport de Béziers-Vias.

Le département de l'Hérault est vigilance Jaune, aucun dégât majeur pour l'instant. Un arbre est tombé avenue de Lodève perturbant la circulation. Les vents seront encore forts ce lundi soir et la nuit prochaine, ils commenceront à faiblir mardi.