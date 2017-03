Tempête Zeus : des vents violents balaient toute l'Auvergne

100 000 foyers, dont plus de la moitié dans le Puy-de-Dôme, sont privés d'électricité depuis la mi-journée en Auvergne. Les chutes d'arbres ont entrainé la fermeture de nombreuses routes départementales dans toute la région. Deux personnes ont été légèrement blessées à Gerzat et Saint-Saturnin.

Toute l'Auvergne est encore placée en vigilance orange aux vents violents jusqu'à 9 heures mardi. La tempête Zeus n'épargne aucun secteur auvergnat sur les réseaux routier et électrique. Les rafales de vent ont dépassé les 130 km/h par endroit. Le record de la journée a été enregistré au sommet du col du Béal avec une rafale à 159 km/h lundi midi.

Deux blessés à Gerzat et Saint-Saturnin

Les pompiers du Puy-de-Dôme ont reçu plus de 700 appels. 122 ont nécessité des sorties et des interventions. Le SDIS 63 déplore deux blessés sans gravité. Un piéton a été atteint par une pancarte publicitaire à Gerzat et une branche d'arbre est tombée sur une autre personne à Saint-Saturnin. Concernant le réseau routier puydômois, dix départementales sont coupées à cause de chutes d'arbres, principalement dans le secteur du Livradois-Forez.

Même sollicitation en Haute-Loire avec plus de 700 appels depuis la mi-journée. La préfecture de l'Allier dénombrait, quant à elle, 230 interventions de secours. 150 pompiers et 30 gendarmes ont été mobilisés. Quelques accidents de la circulation se sont produits. Trois personnes ont été légèrement blessées.

Vents violents en cours sur le département, des axes sont coupés, des infos : https://t.co/5BjvLlldHi pic.twitter.com/p4FKW1FFDG — Préfet de l'Allier (@Prefet03) March 6, 2017

Huit routes départementales de l'Allier étaient coupées lundi après-midi, principalement dans les agglomérations de Vichy et de Montluçon :

RD 604 à Lavault Saint-Anne

RD 152 à Mazirat

RD 480 entre Jaligny et Lapalisse

RD 121 à Busse

RD 175 : le mur du temple

RD 130 dans la forêt de Marcenat

RD 22 à Monestier

RD 125 entre Créchy et Sanssat

100.000 foyers sans électricité

Autres conséquences, de très nombreux secteurs auvergnats sont privés d'électricité depuis la mi-journée. Au total, Edenis dénombre 100.000 foyers sans courant dans toute l'Auvergne. Plus de la moitié se situe dans le Puy-de-Dôme. 200 techniciens d'Enedis sont sur le pont et 88 groupes électrogènes étaient en cours d'acheminement.

52.000 foyers dans le Puy-de-Dôme

26.000 dans l'Allier

16.000 en Haute-Loire

6.000 dans le Cantal

#VigilanceOrange : aujourd'hui encore, prudence à proximité des lignes électriques. Ne touchez jamais des fils tombés à terre. pic.twitter.com/RITtpK9jPY — Enedis en Auvergne (@enedis_auvergne) March 6, 2017

Enfin, la circulation ferroviaire des "Intercités" est perturbée entre Moulins et Nevers en raison de chutes de branches sur la caténaire. Un Paris-Clermont accuse 1h30 de retard. Le train en partance de Clermont-Ferrand à 16h26 a été annulé.