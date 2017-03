Tempête Zeus : des vents violents et de nombreuses perturbations en Loire-Atlantique et en Vendée

La tempête Zeux frappe depuis ce lundi matin la Loire-Atlantique et la Vendée. Ce coup de vent perturbe sérieusement les transports. Plusieurs ponts sont fermés, des routes sont coupées et des trains ne circulent plus. A midi ce lundi, plus de 25.000 foyers sont privés d'électricité.

La Loire-Atlantique et la Vendée essuient depuis ce lundi matin de forts coups de vent. Nos deux départements sont frappés de plein fouet par la tempête Zeus, comme la Bretagne où le vent est encore plus fort que prévu.

Des rafales jusqu'à 155 km/h à la pointe de Chemoulin et deux blessés en Vendée

Chez nous, des rafales à 155 km/h ont été enregistrées à la pointe de Chemoulin, sur la commune de Saint-Nazaire. Ça souffle fort aussi en Vendée avec des vents jusqu'à 111 km/h à Noirmoutier. 109 km/h de vent ont été enregistrés à Nantes ce lundi matin. Les pompiers et les gendarmes sont débordés : plus de 260 interventions en Vendée, il y a deux blessés légers au Poiré-sur-Vie, plus de 160 en Loire-Atlantique.

258 interventions du @SDIS85 depuis ce matin, 2 blessés à déplorer à la suite d'une chute de matériaux au Poiré sur Vie — Préfet de la Vendée (@PrefetVendee) March 6, 2017

Fermeture des ponts

Conséquences, les ponts de Saint-Nazaire et de Cheviré sont fermés. Le premier à cause de la tempête, le second à cause de camions qui se sont couchés sur les voies. L'un d'eux a même perdu sa bâche qui a atterri sur les caténaires du train de la ligne Nantes-Sainte-Pazanne. En Vendée, une quinzaine de routes ont été coupées à cause d'arbres qui sont tombés.

#Vent Bâche de camion tombée sur installations électriques entre #Nantes et #SaintNazaire | Interruption du trafic et gros travaux à prévoir pic.twitter.com/foQFgt81PV — Julien Moinard (@Julien_Moinard) March 6, 2017

La SNCF conseille d'éviter de se déplacer jusqu'à 15h

Toujours à cause du vent, de nombreuses perturbations à la SNCF : aucun train depuis Nantes vers l'Ouest (la presqu'île de Guérande et la Bretagne), pas de TER non plus vers Saint-Gilles, vers La-Roche-sur-Yon et vers Les-Sables-d'Olonne, pas de tram-train vers Châteaubriant. La SNCF conseille aux voyageurs d'éviter de se déplacer avant 15h.

#FlashInfoTERPDL à 12h03 Vents violents La circul des trains est interrompue entre Nantes-La Roche-Les Sables pour une durée indéterminée. — TER Pays de la Loire (@TERPays2LaLoire) March 6, 2017

Au niveau du trafic aérien et de l'aéroport de Nantes, une dizaine de vols ont du être déroutés vers Paris, Rennes et La Rochelle ce lundi matin à cause de la tempête. Il faut y ajouter les 36 annulés, sur l'ensemble de la journée, à cause de la grève des contrôleurs.

Plusieurs milliers de foyers sont également privés d'électricité : 20.500 à midi en Loire-Atlantique, 12.000 en Vendée.

Pour les autres dégâts, la toiture d'une des deux stations Total de Saint-Brévin a été arrachée, à Vertou, un panneau du mur de la halle des sports s'est envolé et à Nantes, le quai Wilson est fermé parce des morceaux de tôle menacent de s'envoler. De nombreux arbres ont également été cassés où arrachés par la tempête.