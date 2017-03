Tempête Zeus : Enedis vise le retour à la normale d'ici ce jeudi soir en Limousin

La filiale d'EDF chargée du réseau électrique mobilise encore 520 techniciens, trois jours après la tempête Zeus. Le directeur d'Enedis était l'invité de France Bleu Limousin. Il espère rétablir le courant avant la nuit dans les 1.400 foyers qui en sont encore privés.

Ce jeudi matin, 1.400 foyers étaient encore privés d'électricité, principalement au nord de la Haute-Vienne, en Creuse, et en Haute-Corrèze. Ils seront ré-alimentées avant la nuit, c'est en tout cas l'objectif d'Enedis, dont le directeur en Haute-Vienne, Jean-Luc Gauthier, a répondu aux questions de France Bleu Limousin à 8h20.

520 techniciens mobilisés sur le terrain

"En milieu de journée, voire ce soir au plus tard", c'est ce que vise Enedis, d'après Jean-Luc Gauthier. Le directeur Haute-Vienne précise que cette tempête Zeus a été particulièrement forte, "comparable à Joachim, en 2011, avec des rafales qui ont même cassé des poteaux en béton, ce qui est rare". Pour venir à bout des pannes, très nombreuses, Enedis mobilise ce jour 520 agents et prestataires, avec des renforts venus de plusieurs régions.

Une longue attente pour les derniers foyers sans courant

Après le passage de la tempête, l'entreprise a été très sollicitée pour garantir les accès sur les routes, pour les services de secours. C'est la priorité, avant la réparation des lignes, et c'est ce qui explique pourquoi le processus est si long, rappelle Jean-Luc Gauthier. Et encore, Enedis a pu bien se préparer, grâce à "des prévisions météo précises sur la localisation et l'heure de la tempête". Les agents étaient rappelés à l'avance. Les dégâts ont aussi été limités par l'enterrement des lignes car "tous les ans, 400 km de réseau, principalement moyenne tension, sont enterrés. En priorité les zones boisées".