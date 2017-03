Tempête Zeus : les dégâts et perturbations en Poitou en fin de journée

Un plafond tombé sur une classe d'école maternelle, une toiture en partie effondrée dans une maison de retraite, le trafic des trains perturbés, et des milliers de foyers encore privés d'électricité. On dresse le bilan des dégâts et perturbations causés par la tempête Zeus dans le Poitou.

Du vent, pas de blessés mais des dégâts et des rafales jusqu'à 125 km/h, la tempête Zeus a balayé le Poitou une bonne partie de la journée avec un pic en début d'après-midi.

Plus de 300 appels aux pompiers en Vienne et Deux-Sèvres

Dans les Deux-sèvres, les pompiers recensent 135 interventions, soit le double d'une journée classique. des appels pour des chutes d'arbres, de fils électriques ou de poteau téléphoniques sur la voie publique. Pas mal de tuiles arrachées et de bâchages.

Dans la Vienne, le bilan des pompiers à 17h30 fait état de 169 interventions réalisées dont 15 en cours au moment du communiqué en fin d'après-midi.

Plafond tombé sur une classe maternelle et toiture d'EHPAD Arraché

Parmi les interventions notables dans la Vienne :

Poitiers / Hôtel de ville : plaques de zinc menaçant de tomber

Poitiers / Brico électro-dépôt : Toiture arrachée

Biard / Plafond tombé sur une classe maternelle - pas de blessé

La Roche-posay / Evacuation d'une crèche, 16 enfants - Toit menaçant de tomber - pas de blessé

Moncontour / EHPAD (Maison de retraite) : toiture effondrée - mise en sécurité des résidents - pas de blessé

Lesigny / Ecole - toiture arrachée - pas de blessé

Poitiers / Bellejouane - bardage en partie envolé sur un immeuble.

·Châtellerault / 120m2 de l'ancienne toiture du Centre de Secours Principal arrachée

Plusieurs milliers de foyers privés d'électricité

Dans le Poitou, le réseau électrique a été fortement touché. A la mi-journée, plus de 22 000 foyers étaient privés de courant, mais le travail des services d'Enedis et de SRD a d'ores et déjà permis de réduire ce nombre à 7 000 foyers à 17h30 dans la Vienne.

Emmanuel Bodin, responsable d'Enedis, ex-ERDF pour la Vienne et les deux-sèvres explique que tout ne sera pas réparé aujourd'hui.

"Nous avons 300 agents sur le terrain. Nous nous occupons des grosses villes Poitiers, Châtellerault et Niort et malgré tout nos efforts, tout ne sera pas réparé aujourd'hui"

Sylvie habite le centre-bourg de Scorbé-Clairvaux. Elle a passé six heures sans électricité. Et pour elle, comme pour sa famille, il a bien fallu s'adapter en conséquence.

"On a changé de programme pour le repas de midi par exemple. Le truc tout bête aussi c'est qu'il n'y avait pas de courant dans les toilettes donc on a ressorti les piles électriques"

Trafic SNCF interrompu une bonne partie de l'après-midi

Sur le rail, la circulation des trains a repris progressivement vers 16 heures. Mais le trafic a été totalement interrompu à la mi-journée. Tous les trains entre Angoulême et Tours se sont retrouvés à l'arrêt, avant de de redémarrer au ralenti. Une vingtaine de TGV et de TER ont été impactés. Certains ont été supprimés, d'autres ont accusé jusqu'à 3 heures de retard.

En cause, des incidents multiples : des arbres tombés sur les voies à Chasseneuil, tout prés du Futuroscope.... Mais également entre Poitiers et Angoulême. Le vent a également provoqué une rupture de caténaire à Lusignan. Et puis, plus insolite : un abri de piscine s'est envolé et s'est retrouvé sur les rails à Châtellerault.

Perturbations sur les routes départementales

En ce qui concerne la circulation routière, les services de l'Etat ont recensé de nombreuses interventions : une centaine environ réalisées sur les routes départementales. La circulation de la RD727 est coupée, selon la préfecture de la Vienne, mais le trafic ne connaît pas de difficultés sur l'ensemble des autres axes.

Le Futuroscope a préféré fermer ses portes

Par précaution, la municipalité de Poitiers a ordonné la fermetures des parcs et jardins publics dès le milieu de matinée. fermeture sine die. Toujours par mesure de sécurité, le Zoodyssée de Chizé (79) et le Futuroscope a décidé de fermer ses portes. Le parc de l'image ne rouvrira que demain mardi 7 mars 2017 au public.

Quels sont les risques et les conséquences ?

les coupures de téléphone et d'électricité peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes

Les toitures et cheminées peuvent être endommagées

Des branches d'arbres peuvent se rompre

Les véhicules peuvent être déportés

La circulation routière peut être perturbée, en particulier sur le réseau secondaire en zone forestière

Conduite à tenir en période de tempête

Pour éviter des accidents plus ou moins graves, les préfectures recommandent aux poitevins de :

limiter leurs déplacements

limiter leur vitesse sur les routes et autoroutes, en particulier si vous avez un attelage sensible aux prises de vent

Ne pas se promener en forêt

de rester vigilant lors des balades en ville aux chutes d'objets divers (tuiles ou autres)

ne pas sortir pour sécuriser soi-même son toit

ne pas toucher aux fils électriques tombés au sol

ranger ou fixer les objets susceptibles de s'envoler

installer des groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments

n'alerter les secours qu'en cas de danger imminent.

Evolution météorologique

Dans le Poitou, l'alerte orange aux vents violents court jusqu'à 20h00 ce lundi 6 mars 2017. Infos réactualisée sur le serveur vocal de Météo France au 05 67 22 95 00 (Gratuit) et sur le site de vigilance de Météofrance