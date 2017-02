Tempêtes en Gironde : encore des coupures d'électricité, mais le calme revient

La Gironde en a terminé avec l'épisode météorologique exceptionnel du week end. Les deux tempêtes; Leiv et Marcel, ont quitté le département après avoir fait chuter des arbres sur des routes et coupé l'électricité dans plusieurs milliers de foyers. Pas d'autres dégâts majeurs à déplorer.

Malgré leur souffle qui frolait les 150 kilomètres/h au Cap Ferret, Leiv et Marcel sont passées en Gironde sans faire de blessés. Les tempêtes ont surtout coupé l'électricité et fait chuter des arbres sur les routes du Médoc et du libournais en particulier.

4.800 foyers privés d'électricité en Gironde

Selon le bilan réalisé par Enedis à 20h ce dimanche, 4.800 foyers s'éclairent toujours à la bougie. Au plus fort de la tempête samedi, ils étaient 10 fois plus nombreux.Le travail des techniciens d'Enédis a été ralenti par Marcel. La deuxième tempête a généré 3.500 nouvelles pannes.Mais le fournisseur d'électricité est optimiste. Tous les foyers devraient être réalimentés au plus tard mardi soir.

2 départementales fermées à la circulation

Dans le Médoc, la route qui part de Lesparre Médoc jusqu'à St Germain d'Esteuil attend l'intervention des équipes d'Enédis. Tout comme la départementale 116 à Cabanac et Villagrains dans le Sud Gironde.

Un collège fermé à Soulac

A Soulac sur Mer, Marcel a arraché une partie du toit du collège. L'établissement restera fermé ce lundi, le temps des réparations. Pas de transport scolaire non plus jusqu'au collège.