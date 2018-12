EN IMAGES - Le protocole d'accord sur les bassines signé, manifestation tendue devant la préfecture des Deux-Sèvres

Niort, France

Situation tendue ce mardi matin devant la préfecture des Deux-Sèvres à Niort, jour de la signature du protocole d'accord du projet de construction de 16 retenues d'eau sur le bassin de la Sèvre Niortaise dont 13 en Deux-Sèvres, une dans la Vienne et deux en Charente-Maritime. Un dossier qui cristallise les tensions depuis des années. Les anti-bassines étaient aussi au rendez-vous.

Quelques échauffourées

Les opposants au projet ont tenter de bloquer les différentes entrées de la préfecture pour empêcher les signataires du protocole d'entrer. La députée et présidente de Génération écologie, Delphine Batho, a été huée par les manifestants, qui criaient "trahison". Il y a eu des face-à-face tendus avec les forces de l'ordre, des insultes et même quelques échauffourées.

13 participants ont signé le protocole d'accord

Malgré tout, 13 participants sur 17 ont signé ce protocole d'accord. Les quatre qui ont refusé suite à des décisions de leurs conseils d'administration ou leurs conseils municipaux sont : le groupe ornithologique des Deux-Sèvres, l'Apieee (Association de protection, d'information et d'études de l'eau et de son environnement dans les Deux-Sèvres), la confédération paysanne et la commune de Bougon. Ce n'est pas la dernière étape de ce dossier sensible, loin de là. Un comité scientifique et technique va se mettre en place pour proposer le détail des engagement. Il faut aussi régler la question des financements. Aucun calendrier n'a pour l'instant été avancé.

