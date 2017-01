Territoire de Belfort : les routes limitées à 70 km/h à cause de la pollution aux particules fines

Un nouvel épisode de pollution touche le Nord-Franche-Comté depuis le week-end dernier. Le seuil de pollution aux particules fines a été dépassé. Sur les routes secondaires du Territoire de Belfort, la vitesse a été abaissée à 70 km/h.

L'alerte à la pollution aux particules fines est à nouveau d'actualité dans le Nord-Franche-Comté, le seuil a de nouveau été dépassé, annonce Atmo, l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air. À cause de l'absence de vent et de l'anticyclone, et ce, malgré les températures froides, les particules restent en suspens dans l'air. Le plan de protection de l'atmosphère a donc été activé au premier seuil dans le Territoire de Belfort notamment. La limitation de vitesse est passée de 110 à 90 km/h sur l'A 36 entre Belfort et Montbéliard. Lundi, une alerte persistante a été mise en place, avec des mesures complémentaires : interdiction du brûlage de déchets verts et baisse de la vitesse à 70 km/h sur toutes les routes secondaires. Des panneaux spécifiques à la pollution ont même été installés, dans le Sud Territoire notamment sur la N1019 qui va vers la Suisse.

"C'est une voie rapide mais ils ne font que baisser la limitation de vitesse !" — Christian, Dellois, usager de la N1019

Certains automobilistes regrettent cette mesure et ses contraintes : "Ce n'est plus une voie rapide, bientôt on roulera à 50 km/h !" s'exclame Christian. Ce Dellois emprunte régulièrement cette route et regrette les changements successifs de limitation de vitesse : "Avant c'était 110, puis 90... Ils ont finalement repassé la portion de route à 110 km/h puisque personne ne respectait la vitesse maximale autorisée ! Et maintenant 70 ? Dans ce cas, ils auraient dû mettre un 2 * 2 voies sur tout le long de la route jusqu'à l'échangeur au moins !" Comme Christian, Frédérique regrette que personne ne respecte les limitations. "C'est une question d'habitude ! On fait attention seulement quand il y a des radars..." D'autres restent sceptiques sur les effets bénéfiques de cette mesure : "Je ne suis pas sûre que rouler à 20 km/h de moins ait une conséquence. On attendra des études qui seront faites sur le sujet", lâche Laura, une jeune Delloise qui travaille en Suisse. "En tout cas, ajoute-t-elle, ça ne va pas m'arranger s'il faut que je parte 10 minutes ou un quart d'heure plus tôt !"

La pollution aux particules fines risque de durer

Aujourd'hui, même si la pollution a tendance à baisser, le Nord-Franche-Comté reste toujours en procédure d'alerte. Météo France ne prévoit pas de précipitations dans les prochains jours, l'alerte sera alors réévaluée en préfecture chaque jour.