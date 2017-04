À Tonnerre, les habitants jouent le jeu du compostage

On connaissait les composteurs individuels, mais Tonnerre teste depuis 2015 le composteur collectif ! Un bac en bois de mille litres posé au pied d'un petit immeuble. À l'occasion de la semaine nationale du compostage, une rencontre été organisée entre habitants et collectivité.

Se réunir autour d'un bac de compost de 1000 litres plein d'asticots, on pourrait se dire qu'il y a mieux à faire... Et pourtant ça créée des discussions entre les habitants et Sabrina l'animatrice de la communauté de communes venue faire le point sur cette première expérience. « ça fait déjà de la terre ! », s'exclame une des habitantes. Et en effet les lombrics sont déjà bien présents dans le bac à compost, refermé il y a quelques semaines, un an après avoir été installé.

D'un sac poubelle par semaine à un par mois

Les habitants de ce batiment situé rue de la Santé ne se sont pas fait priés pour se mettre au compostage ! « On nous a donné un petit seau lors de l'installation du bac, explique Claudine. Je l'ai mis à mon balcon et je le descends quand il est plein ».

Et ça change clairement les choses ! « Avant j'avais un sac poubelle par semaine à peu près, maintenant je n'en jette plus qu'un par mois ! », se réjouit Claudine.

Une responsabilité collective

Certains sont déçus qu'il n'y ait pas eu plus de monde à venir à cette petite réunion. « On voit toujours les mêmes », peut-on entendre. Dans l'ensemble, le principe est bien respecté, même si Raymonde s'agace de voir des papiers « et même des sacs plastiques, c'est pas bien ! ». Raymonde fait bien attention à ce qu'elle met : "« les épluchures de pommes de terre, les feuilles de salade, la terre dont je ne me sers plus, des plantes... »

Quelques habitants, utilisateurs du bac à compost étaient réunis autour de Sabrina (à gauche) pour échanger autour de cette initiative éco-responsable - Tonnerrois en Bourgogne

Sabrina est satisfaite, et parle de « bons élèves ». « On est très satisfaits ! On avait pourtant une petite appréhension au départ précise-t-elle. Mais c'est pour ça qu'on a choisi de commencer par ce quartier, parce qu'il y a peu d'habitants ».

Un concept à développer

Le compost issu du premier bac sera prêt à l'emploi d'ici quelques semaines. « Les habitants pourront en récupérer pour mettre dans leurs jardinières par exemple, et nous utiliserons le reste pour les jardins des écoles », souligne Sabrina.

Et le concept est validé par la communauté de communes du Tonnerrois en Bourgogne : de nouveaux bacs à compost vont être installés dans d'autres quartiers de la ville. De quoi réduire encore plus les déchets ménagers !

