"Too good to go" fête ses 2 ans ce mois-ci. Une application qui permet aux restaurateurs de revendre la nourriture qui leur reste au lieu de la jeter. Depuis sa création, un million de repas ont ainsi été revendus au lieu d'être jetés à la poubelle.

Paris, France

Chaque année en France, 10 millions de tonnes de nourriture finissent à la poubelle. Et c'est justement cela que veut éviter "Too good to go". L'application qui fête ses 2 ans permet de sauver de la poubelle 9000 repas par jour.

Des repas pas cher...

Le principe de l'application est simple. Les restaurateurs renseignent leurs invendus chaque jour, et les utilisateurs profitent de repas moins cher. Le but : éviter le gaspillage alimentaire.

Il suffit donc d'installer l'application, et on accède aux enseignes partenaires autour de nous. Il suffit alors de réserver un "panier" et de passer le chercher. Angèle est une convaincue, avec sa colocataire, elles utilisent régulièrement l'application pour acheter les légumes invendus du primeur près de chez elles, et s'en sortent pour 4 euros au lieu "du double ou du triple au supermarché". Et les adresses ont variées, restaurants, sandwicheries, et même supermarchés, pour des prix qui varient en général entre 2 et 6 euros.

Pour chaque restaurant, l'application indique le nombre de paniers restants, la distance, l'heure de retrait et le prix © Radio France - Margaux Stive

Et un geste écolo

Cela permet donc de manger pas cher, mais aussi de faire un geste pour la planète. Antoine explique par exemple que "souvent quand on veut aller chercher quelque chose de peu cher, on fait souvent un sacrifice niveau valeur. Là au contraire on a un beau mix des deux".

Puisque le but c'est d'offrir une solution facile aux commerçants pour écouler leurs invendus. Laetitia Recayte par exemple a ouvert une saladerie dans le IIe arrondissement de Paris, et elle ne savait pas quoi faire des restes le soir. L'application lui permet donc de ne pas jeter, mais aussi de rentrer dans ses frais.

Aujourd'hui, 3 500 commerçants sont partenaires en France, dont 1 000 à Paris.