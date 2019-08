Tornade dans le Pays-Haut : une trentaine de maisons détériorées à Longwy et Herserange

L'heure est au bilan après la tornade qui a touché plusieurs communes du nord de la Meurthe-et-Moselle avant de s'abattre violemment sur le Luxembourg. Les dégâts sont nombreux à Herserange et Saulnes, mais uniquement matériels.19 personnes ont été blessées dans le Grand-Duché, dont deux grièvement.

Herserange, France

Paysage de chaos à Herserange au lendemain de la tornade dans le Pays-Haut. Des arbres arrachés, des panneaux pliés, des toits soufflés, le réveil a été difficile pour les habitants de la petite commune de 4000 habitants. "Ce genre de choses ça n'arrive que dans les films ou aux Etats-Unis", se désolait Yves pendant qu'un couvreur s'occupait de sa toiture accidentée.

Les principaux dégâts concernent les toitures des maisons © Radio France - Thomas Vichard

La tornade s'est d'abord formée à Longwy, endommageant légèrement la terrasse d'un bar puis le préau d'une école. Elle a ensuite durement touché les communes d'Herserange et Saulnes, avant de faire des ravages à Pétange et Bascharage au Luxembourg.

Le toit de cette maison d'Herserange a été emporté par la tornade © Radio France - Thomas Vichard

A Pétange, au Luxembourg, les toits de certaines habitations ont endommagé les pavillons environnants © Radio France - Thomas Vichard

Au total, une trentaine d'habitations ont été détériorées à Longwy et Herserange, 180 dans le Grand-Duché. Pire, entre 80 et 100 maisons ont même été déclarées inhabitables, selon le ministre luxembourgeois du travail, Dan Kersch.

La toiture du préau d'une école de Longwy a été touchée au départ de la tornade, près de la place du Général Leclerc © Radio France - Thomas Vichard

Les pompiers sont intervenus toute la journée dans la rue de Liège à Herserange, où les dégâts les plus importants étaient localisés.

De nombreux couvreurs sont également intervenus pour commencer à réparer les toitures. Les services de la mairie se sont également affairés pour aider les habitants, à l'image de Daniel Belavia, le responsable des services techniques d'Herserange : "On fait ce que la commune peut faire, c'est à dire déblayer les gravas, mettre en sécurité, enlever les panneaux qui menacent de tomber. Mais le plus gros du travail est réalisé par les pompiers."

A Herserange, la piste cyclable est presque devenue impraticable avec les arbres tombés au passage de la tornade © Radio France - Thomas Vichard

Plusieurs foyers étaient toujours privés d'électricité au soir de ce samedi 10 août.