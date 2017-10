Toujours pas de pluie en perspective dans l'Hérault

Après un mois de septembre assez frais pour une fin d'été dans l'Hérault, le début du mois d'octobre est dominé par la douceur : ce mardi, le mercure dépasse parfois les 30 °C. En revanche toujours pas de pluie pour les 10 jours à venir.

Météo France a coutume de dire que la saison de transition entre l'été et l'automne peut donner lieu à des conditions climatiques très différentes d'un jour à l'autre dans notre région.

Le début d'octobre ne déroge pas à la règle : ce mardi, le mercure flirte avec ou dépasse les 30 degrés dans certaines localités de la plaine intérieure. De Béziers (29°C ) à Prades-le-Lez (30,4°C), en passant par Sète (28°C) où la brise marine, plutôt fraîche, ne s'est pas véritablement installée.

On est tout de même assez loin des valeurs records pour un début de mois d'octobre "avec des 32/34 degrés déjà relevés certaines années comme en 1997 ou 2011" selon le centre Météo France de Montpellier.

Toujours pas de pluie, la sécheresse se poursuit

Mercredi et jeudi, on pourrait encore connaître des valeurs très agréables pour la saison avant un refroidissement sensible vendredi. "Mais toujours pas d'épisode pluvieux important pour les 8 à 10 jours à venir, ce qui est un peu inquiétant car le déficit pluviométrique ne pourra que s'aggraver".

La sécheresse se poursuit donc dans l'Hérault, ce qui a conduit le préfet à prolonger jusqu'au 15 octobre l’interdiction de l'emploi du feu (barbecue, feux de camp brûlage agricole..) à moins de 200 mètres des bois, forêts et garrigues.