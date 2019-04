Toulouse appelle les habitants à verdir leur ville

Toulouse, France

Quand la ville rose mise sur le vert. Face au réchauffement climatique, les grandes villes doivent se végétaliser pour préserver des îlots de fraîcheur. C'est tout l'enjeu du forum "Toulouse + verte" organisé pendant trois jours du Vendredi 5 au Dimanche 7 Avril 2919 sur les Allées Jules Guesde. Il s'agit de consulter les habitants, les associations, les entreprises, les promoteurs afin de trouver des solutions pour développer la nature en ville.

Des îlots végétalisés

Végétaliser les immeubles, les trottoirs, les jardins. Toutes les propositions sont bonnes à prendre, le maire de Toulouse Jean Luc Moudenc en appelle aux bonnes volontés.

« Végétaliser les immeubles, j’aimerai que les constructeurs, promoteurs, architectes proposent autre chose, pas uniquement du minéral. Ça veut dire aussi des plantations d’arbres plus nombreuses, où les met-on ? C’est là où il faut regarder dans tous les quartiers. Ça veut dire aussi que chacun, chez soi, regarde ce qu’il peut faire. Sa façade, son balcon, comment on peut mettre des fleurs, des arbustes et des arbres de manière beaucoup plus systématique, beaucoup plus massive partout dans Toulouse sur le domaine public et sur le domaine privé. »

Quant à imposer de nouvelles normes végétales aux promoteurs ? « On est pas là pour imposer, nous allons d’abord discuter – ajoute le maire de Toulouse. Le but de ce forum est de regarder comment chacun dans le rôle qui est le sien, citoyens, associatifs, collectivités, syndics, propriétaires fonciers, architectes, urbanistes, peut apporter sa contribution à une ville plus verte. »

La Tour Occitanie, le futur gratte-ciel végétalisé dans le quartier de la gare Matabiau, va faire bouger les lignes, ce sera un bon signal pour les promoteurs" estime Jean-Luc Moudenc.

Les écologistes sans doute apprécieront.

Plus d’arbres, plus de fleurs

15 500 arbres ont été plantés dans la ville depuis quatre ans. Depuis 2016, l'opération «Des fleurs sur mon mur» de la mairie a déjà permis aux habitants de plusieurs quartiers de végétaliser leurs façades ou fleurir les trottoirs, grâce au soutien des serres municipales. Trois nouveaux projets de jardins partagés verront le jour cette année dans les quartiers Bagatelle, la Salade et Bourrassol.

Les véhicules les plus polluants bientôt interdits de circuler

Deuxième priorité, la qualité de l’air. Saviez-vous que d'ici deux ans, à partir de la fin 2020, les véhicules les plus polluants ne pourront plus du tout circuler dans la ville. On estime qu'entre 6 000 et 17 000 personnes sur l'agglomération toulousaine sont directement exposées à des taux de pollution dangereux pour leur santé.

Le risque sanitaire est réel, la qualité de l’air s’améliore, mais pas suffisamment - reconnait François Chollet, l’élu en charge du développement durable à Toulouse Métropole

C'est pourquoi, Toulouse, comme une douzaine d'agglomérations en France travaille en ce moment à la mise en place d'une « Zone à Faible Emission », à l'intérieur de laquelle, les véhicules les plus polluants ne pourront plus circuler. On en sait un peu plus sur le dispositif en préparation.

Quel périmètre sera concerné par l'interdiction ? Des scientifiques sont en train de le modéliser. Le centre-ville et la zone des pics de pollution de la vignette Critair devra-t-elle être étendue au périphérique ? C’est ce qu’on est entrain d’étudier.

Quels véhicules seront interdits de circuler ? Pour François Chollet : « c’est clairement le diesel qui est visé, les véhicules diesels les plus polluants et les plus anciens.

Les contrôles ? Ils seront assurés par des caméras installées à l’entrée de la zone d’interdiction. Elles contrôleront soit la plaque d’immatriculation, soit la présence de la vignette Critair sur le pare-brise. »

Les sanctions ? Le montant de la contravention est déjà fixée : 68 € pour une voiture, 135€ pour un utilitaire.

Les mesures d’accompagnement : Elles restent à définir. Une phase de concertation est lancée avec les particuliers et les professionnels sur cette zone d’exclusion aux véhicules les plus polluants. Y aura t- il une prime à la conversion pour l'achat d'un véhicule moins polluant ? Toulouse Métropole n'a pas encore tranché.

Le programme des trois jours du forum

Le Vendredi 5 Avril est réservé aux professionnels, entreprises, associations et institutions désireuses de participer et d’agir ensemble pour préserver et développer la nature en ville.

Samedi et Dimanche, tous les toulousains sont invités à participer à des forums et des tables rondes sur les moyens de verdir la ville. Isabelle Autissier, la présidente de WWF France interviendra ce Samedi à 14 h 30 , sur le forum des Allées Jules-Guesde.

