Plaisance-du-Touch, France

Des flamants roses connectés. C'est une première mondiale pour des animaux en captivité et ça se passe au zoo de Plaisance-du-Touch, à l'ouest de Toulouse. L'African Safari a signé un partenariat avec une société toulousaine, Xérius, qui travaille sur les technologies embarquées sur les animaux.

Deux flamants roses ont donc étaient équipe de balises, jeudi dernier. Des boîtiers miniatures de 18 grammes qui sont placés, grâce à un harnais, sur le dos des deux oiseaux âgés de quatre ans. Et ça n'a pas été simple à installer explique Sylvie Clavel, la vétérinaire du zoo. "Un soigneur l’avait dans les bras, une deuxième personne s’occupait des ailes, et deux autres installaient la balise, avec plus ou moins de difficulté".

Une balise pèse 18 grammes, soit environ 1% du point du flamant-rose © Radio France - Xerius Tracking

En apprendre sur les espèces protégés

Quatre à huit fois par jour ces balises, qui coûtent environ 2.500 euros pièce, enverront des signaux. De quoi connaitre la géolocalisation des animaux, mais aussi et surtout leurs habitudes de vie : à quel moment ils sont assis, debout, en marche, en position de vol ou même mort.

Ces spécimens étant sédentaires, l’intérêt est avant tout de tester en conditions réelles la résistance de la balise de quelques grammes, équipée de mini panneaux photovoltaïques. "Nous avons équipé des fous, des caracaras à Ushuaia, mais aussi un pigeon, un paon et un milan noir. Mais la difficulté que l’on a avec les espèces sauvages c’est qu’une fois relâchée on n’a aucune vision. L’avantage d’être sur place c’est qu’on a toujours un œil sur comment les animaux s’approprient les balises, comme un sac à dos", détaille Virginie Périlhon, la représentante de l'entreprise Xérius Tracking.

Une première étape

Une expérimentation que la vétérinaire du zoo, Sylvie Clavel, salue. "Un de nos principaux objectifs est de participer au maintien de la biodiversité et les balises vont permettre d’y participer en en apprenant plus sur les flamants et leur mode de vie". Cela permet également de sensibiliser les visiteurs du Zoo African Safari puisque des panneaux d’informations seront installés dans les prochaines semaines.

Les données collectées sont ensuite transmises à des scientifiques qui vont les analyser. Si cette expérience s’avère concluante, ces boîtiers seront alors équipés dans les prochains mois sur des colonies entières de flamants roses au Mexique.