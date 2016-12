Toulouse : épisode de pollution de l'air ce 30 décembre en Haute-Garonne

Pour la septième fois depuis le début du mois, le seuil d'information du public pour les particules en suspension PM10 est dépassé ce 30 décembre en Haute-Garonne. Les départements voisins du Tarn et Garonne et des Hautes Pyrénées sont également concernés par cet épisode de pollution.

L'ORAMIP (l'observatoire régional de l'air en Midi-Pyrénées) prévoit un nouvel épisode de pollution de l'air aux particules en suspension ( PM10) ce vendredi 30 décembre pour les départements de Haute Garonne, du Tarn et Garonne et des Hautes Pyrénées. Le seuil de 50 microgrammes par mètre cube en moyenne sur 24 heures devrait être dépassé.

Le retour de conditions anti-cycloniques et des températures en baisse en cette fin d'année favorisent une accumulation de ces particules émises par le trafic routier, les dispositifs de chauffage et les industries. Les personnes vulnérables doivent limiter leurs activités physiques et les déplacements. Il est recommandé d'éviter d'allumer des feux de bois et de limiter sa vitesse en voiture.

C'est la septième fois depuis début décembre que le seuil d'information est dépassé en Haute-Garonne. Dans les Hautes-Pyrénées, la pratique de l'écobuage , traditionnelle en cette saison, est interdite par arrêté préfectoral jusqu'au 3 janvier.