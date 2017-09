Toulouse : la communauté de Saint-Martin mobilisée après l'ouragan Irma

À Toulouse, la toute petite communauté originaire de l'île de Saint-Martin se démène pour organiser les dons en faveur des sinistrés d'Irma. Deux collectes sont notamment organisées ce samedi dans des supermarchés.

Une semaine après le passage dévastateur d'Irma dans les Antilles, les dons continuent d'être collectés en métropole au profit des sinistrés de l'ouragan. Toulouse Métropole a annoncé ce 14 septembre qu'elle verserait 50.000 euros à la Croix-Rouge. À Toulouse, vit une discrète communauté originaire de l'île de Saint-Martin, et installée depuis le début des années 2000, une petite centaine de personnes, essentiellement des étudiants ou anciens étudiants. Cette communauté essaie de s'organiser depuis le sinistre. L'antenne toulousaine de l'association Pelicarus organisait ce jeudi soir une première collecte générale au bowling des Minimes. Deux autres collectes sont aussi prévues ce samedi 16 septembre au Monoprix rue Alsace-Lorraine et au Carrefour de Borderouge entre 10 heures et 19 heures.

Beaucoup de gens avaient collecté des dons de leur côté, spontanément, dans des cartons dans leurs appartements. Ils ne savaient pas quoi en faire. On a tout coordonné. — Madlee Dezod, bénévole de Pelicarus à Toulouse

L'association Pélicarus a une quarantaine de bénévoles à Toulouse - DR

REPORTAGE - Bénédicte Dupont a rencontré à Toulouse les saint-martinois qui se mobilisent (1'11'') Copier

Chantal Hyman, référente de Pelicarus à Toulouse, coordonne l'aide toulousaine. Les dons seront ensuite envoyés à Paris au siège de la collectivité de Saint-Martin qui pourra assurer le transfert sur place. "Nos proches nous disent qu'ils manquent d'aide encore aujourd'hui, ils se sentent abandonnés. C'est mal organisé, ils doivent se déplacer alors qu'ils n'ont plus d'essence" confie Madlee Dézod, un autre bénévole.

Des rumeurs circulent sur Facebook, parlant de violences, de gendarmes agressifs, de morts qui flottent. Heureusement que là-bas, nos proches nous rassurent et restent optimistes. — Chantal Hyman, référente toulousaine de Pelicarus

Permanence et collecte assurées jusqu'au 26 septembre au 8 rue Théron de Montagé à Toulouse, zone de Gramont. Informations sur le groupe Facebook Hurricane Relief Toulouse.

Sont demandés en priorité des denrées non périssables, des produits d'hygiène corporelle, des produits bébé, des sous-vêtements, des produits d'entretien, des objets utiles comme des lampes, des piles, des prises, du matériel de bricolage ou encore du linge de maison et des fournitures scolaires.

