Toulouse : la vignette Crit’air désormais obligatoire les jours de pic de pollution , voici le mode d'emploi

C’est confirmé, Toulouse adopte la circulation différenciée. A partir du 27 Novembre 2017, la vignette Crit’air sera obligatoire lors des prochains pic de pollution de l’air sur la ville. Tout ce qu’il faut savoir pour circuler ces jours-là.

Après Paris, Lyon, Grenoble, Marseille et Strasbourg , c'est confirmé, Toulouse adopte à son tour le dispositif de la circulation différenciée en cas de pic de pollution. Le Préfet de Haute Garonne a officiellement annoncé l'entrée en vigueur de la vignette Crit'air à compter du lundi 27 novembre 2017. Elle est désormais obligatoire pour tous les automobilistes, il faut se la procurer. Dès le prochain pic de pollution atmosphérique, seules les voitures les moins polluantes (vignettes de 1 à 3) seront autorisées à circuler à l'intérieur de Toulouse.

A l’intérieur du périphérique

On connait désormais le périmètre de l’interdiction de circuler aux véhicules les plus polluants les jours de pic de pollution. Ce sera sur la ville de Toulouse, à l’intérieur du périphérique. Dans un premier temps, on pourra continuer à circuler sur le périphérique qui n’est pas concerné par l’interdiction. "Il fallait un dispositif simple et compréhensible" explique le Préfet Pascal Mailhos, et pour tous les voyageurs en transit l’interdiction de circuler sur les rocades s’avérait compliqué.

La zone de restriction de circulation à Toulouse les jours de pic de pollution , à l'intérieur du périphérique - @Prefecture Haute Garonne

Quels véhicules seront touchés ?

Les véhicules les plus polluants, voitures, poids lourd et deux roues compris ne seront pas autorisés à entrer dans Toulouse. Il existe 6 catégories de vignette Crit’air. Les vignettes 4 et 5 seront concernées par l’interdiction. Il s’agit de voitures diesel immatriculées avant 2006. Les voitures essence ne sont pas concernées, sauf si elles sont immatriculées avant 1997. Même si votre véhicule est considéré comme moins polluant, la vignette Crit’air est obligatoire.

Les 6 niveaux de vignette Crit'air les jours de pic de pollution - @ministére transition écologique

Certains véhicules bénéficient d’une dérogation : les véhicules de police, de pompier, les ambulances, les transports en commun et les taxis. Même si vous circulez à bord d’une voiture considérée comme polluante, vous serez autorisé à circuler si vous transportez au moins deux passagers en covoiturage.

Quand la circulation différenciée sera-t-elle déclenchée ?

Au 1er jour du pic de pollution, la vitesse baissera de 20 kms/h sur le périphérique, les restrictions de circulation n’interviendront qu’au 3eme jour de pic de pollution, après l’avis d’un comité d’experts qui donnera ou non son feu vert.

Les seuils d'alerte lors des pics de pollution atmosphériques à Toulouse - @Préfecture Haute-Garonne

Que risque –t-on ?

Au départ, les contrôles seront « pédagogiques », les autorités comptent sur le sens civique des automobilistes. Ensuite, en cas d’absence de vignette ou d’infraction à la circulation, l’amende sera de 68€, 135€ pour un poids lourd. Si vous venez visiter votre grand-mère et que vous n'habitez pas Toulouse, vous devrez vous aussi vous procurer la vignette, le système Crit’air est un dispositif national qui fonctionne actuellement dans 6 villes en France.

L’alternative des transports en commun ?

Les jours de pic de pollution, Tisséo proposera un ticket Planète à 4€ valable une journée en illimité sur tout le réseau bus, tram et métro. La fréquence du métro sera renforcée les jours de pic de pollution. Les Vélô Toulouse seront gratuits, ce qui peut étonner un jour de pollution. « Certaines études montrent que l’air que l’on respire à l’intérieur d’une voiture est plus polluée que celui de la personne qui se déplace en vélo, du moins je l’espère » explique le président de Tisséo – Jean Michel Lattes. Les vélos seront donc gratuits, mais les masques anti-pollution ne seront pas fournis !

Sauver une centaine de vies

Selon l’ARS, l’Agence Régionale de Santé, la pollution atmosphérique est à l’origine de 2800 décès prématurés chaque année en Occitanie. Réduire la pollution augmenterait de 9 mois l'espérance de vie des habitants. Le fait de ramener la concentration de particules fines à 10 microgrammes par m3 permettrait d’éviter 105 décès par an liés à la pollution. L'an dernier, Toulouse a connu 15 jours de pollution aux particules fines.

Comment acheter sa vignette Crit’air ?

Il faut aller sur le site www.certificat-air.gouv.fr , se munir de sa carte grise et d’une carte bancaire. Il faut indiquer son immatriculation et la date de première mise en circulation. La vignette coute 4€18. La demande peut aussi se faire par voie postale. Comptez actuellement sur un délai d’une dizaine de jours avant de la recevoir.