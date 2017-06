Toulouse : le collectif Champ d'Actions se mobilise pour nettoyer les berges de Garonne

Champ d'Actions, un tout jeune collectif toulousain, a fait du nettoyage des berges de Garonne son cheval de bataille. Dimanche 4 juin, dans le quartier des Sept Deniers, à Toulouse, une trentaine de bénévoles se sont réunis pour une grande opération de ramassage.

Des gants de jardinage, des bottes en caoutchouc, de grands sacs poubelles, et c'est parti ! Sur les berges de Garonne, à hauteur des Jardins d'Olympe, dans le quartier toulousain des Sept Deniers, une trentaine de bénévoles de l'association Champ d'Actions traque, attentive, les moindres déchets cachés sur les bords du fleuve. Depuis le mois de février, au cours du quel l'association a vu le jour, ils ont déjà mené environ une douzaine d'opérations de nettoyage dans le département.

Pneus de tracteurs, panneaux de signalisation, tentes, retrouvés dans la Garonne...

Pour certains "ramasseurs", comme Henri, 69 ans, venu spécialement de Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne pour participer à cette opération, il s'agit d'une grande première. "Quand on pense qu'il y a autant de poubelles dans nos villes et que les gens jettent tout de même leurs ordures par terre, ça m'exècre. Alors plutôt que de râler dans mon coin, j'ai décidé d'agir, à ma petite échelle." Lors de leurs recherches, les bénévoles font parfois de sacrées trouvailles... "Il y a deux semaines, explique Hélène, une autre bénévole, on a trouvé des pneus de tracteurs, très durs à dégager des berges car ils étaient enfoncés dans la vase... Autrement, en plus des classiques et innombrables mégots, papiers et bouteilles de verre, on retrouve des chaises, des tentes, des panneaux de signalisation... "

Deux "ramasseurs" bénévoles tentent tant bien que mal d'extraire de la vase un panneau de signalisation perdu dans les berges du fleuve. © Radio France - Rémi Vallez

Un "butin" jugé inquiétant par Cécile, une des fondatrices de Champ d'Actions, mais qui ne la surprend pas. "Le canal du Midi, le canal de Brienne, dès qu'on passe devant, on l'observe : c'est sale. Si vous observez cinq minutes, vous verrez des dizaines de déchets qui flottent. Ça fait bien longtemps que je ne jette plus rien au sol mais je pensais qu'e l'on était plus évolué que ça, mais en fait, non". D'où l'envie de la jeune femme de prendre les choses à bras-le-corps avec son collectif de ramasseurs volontaires. "Avec mon compagnon, nous n'avions pas trouvé d'association de sauvegarde de l'environnement locale qui s'occupe de ce problème, alors on s'est dit que c'était peut-être à nous de lancer le mouvement."

Nettoyer les berges de Garonne, un beau projet, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail, explique Cécile, fondatrice de Champ d'Action. Copier

Pour celles et ceux qui auraient envie de se joindre à cette initiative citoyenne, au moins deux sorties mensuelles sont organisées par le collectif en Haute-Garonne. Pour plus d'informations concernant les prochaines opérations, rendez-vous sur la page Facebook de l'association.