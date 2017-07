Toulouse : le mois de juin 2017 deuxième le plus chaud après celui de 2003

Le mois de juin 2017 a été le deuxième le plus chaud qu ai connu la Haute Garonne depuis 1922. Avec une température moyenne de 23.1°, soit 3°4 de plus que la normale, juin 2017 est le plus chaud après juin 2003. Un record de chaleur a même été battu le 22 juin

12 jours dans le mois à plus de 30°

Un record qui a marque le pic de la période de canicule qu'a connu le département du 19 au 22 juin..Au total le thermomètre a dépassé la barre des 30° 12 jours alors que la norme pour un mois de juin est de 5 jours. Qui dit chaleur dit bien sur soleil. Il a brille 264 heures soit 36 de plus qu' un mois de juin habituel .

Un temps chaud ensoleillé mais pas forcément sec

Les pluies essentiellement dues aux orages accompagnant la chaleur ont été très inégales sur le département. Si la plaine toulousaine a manqué d'eau avec un cumul de quarante litres au mètre carré (moins 30%) en revanche dans le Lauragais et le Comminges les pluies ont été normales et carrément abondantes sur la montagne. Avec presque 100 litres au mètre carré le Luchonnais a connu lui un excédent de pluie de 30%