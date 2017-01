Toulouse : record de brouillard en décembre et année chaude en Haute Garonne

Selon les statistiques de Météo France l'année 2016 a été la septième la plus chaude qu'ait connu la Haute Garonne depuis le début des relevés en 1922. Décembre a été marqué par des brouillards records

L'année 2016 restera comme la septième la plus chaude en Haute Garonne depuis 1922 et la quatrième depuis 2011 avec une température moyenne pour les maximales de 19°3. Si le printemps et le début du mois de juillet ont été plutôt frais en revanche le reste de l'été et l'automne ont été dominés par le beau temps.

Une année 2016 marquée comme 2015 par un déficit en pluie sur le département. Sur la plaine toulousaine Météo France a relevé un cumul de 577 litres par mètres carrés soit 10% de moins que la normal, c'est encore pire au pied des Pyrenées

Brouillards record en décembre

Le dernier mois de 2016 a été marqué par un ensoleillement exceptionnel avec 140 heures soit 55 de plus que la normale, c'est toutefois moins bien qu'en décembre 2015 où on en avait comptabilisé 158 heures. Ce mois de décembre 2016 aura été remarquable par le nombre de jours avec brouillards matinaux. 22 au total, record absolu tous mois confondu, le précédent record était de 19 jours en 1971.