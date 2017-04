Toulouse : un troupeau de moutons aux Argoulets

Toulouse se met à l'éco-pâturage : depuis mardi soir, paissent 80 moutons sur la base de loisirs des Argoulets au nord de la ville. Le troupeau restera trois mois, le temps d'une expérimentation.

Elle n'est pas la première collectivité en la matière : Bayonne la pionnière dès 2005, Orléans, Le Havre, et plus près en Occitanie, Montpellier ou encore Foix ont déjà testé les moutons-tondeuses. Et à vrai dire, en 2017, on n'a rien inventé à Toulouse. Les habitants les plus anciens de la Ville Rose se souviennent que des moutons broutaient tranquillement la Prairie des Filtres au début du XXème siècle. Mais en ces temps modernes, c'est en effet la première fois que la Ville de Toulouse fait appel à l'éco-pâturage pour entretenir l'une de ses plus quatre grandes bases vertes : les Argoulets, 33 hectares. Depuis le 11 avril, 80 moutons, de races tarasconnaise et manech tête noire basque, vivent donc dans une zone grillagée de 9.000 m² entre le stade et le périphérique. Avec eux, un berger à temps plein et quatre chiens.

REPORTAGE EN UN CLIC aux Argoulets, Bénédicte Dupont (1'15'') Partager le son sur : Copier

Les ovins attirent d'ores et déjà la curiosité des petits. © Radio France - Bénédicte Dupont

"À défaut de faire une transhumance en montagne, je fais une transhumance en ville"

La Ville a lancé un appel d'offre et a confié cette mission à l'entreprise bretonne Danved And Co (NDLR danved, mouton en breton) dirigée par le Tarn-et-Garonnais Laurent Bonnaïs. C'est ce prestataire qui emploie directement Eric Lasportes, le berger. À 42 ans et originaire de Vic-Fezensac, Eric s'adapte comme un poisson dans l'eau aux terrains urbains. Auparavant nomade toute l'année, l'été en montagne, le reste de l'année dans des jachères paysannes gersoises, il exploite depuis trois ans une centrale photovoltaïque dans le Gers où broutent ses 80 bêtes mais il faut laisser le temps à l'herbe de repousser. Et puis lui qui n'est pas pyrénéen d'origine, il a bien du mal à se trouver un montagne en à son nom. C'est donc avec plaisir qu'il vient faire paître son troupeau aux Argoulets.

Eric le berger "On est là aussi pour montrer aux citadins comment fonctionne un troupeau, les chiens, etc" Partager le son sur : Copier

Eric le berger répond avec enthousiasme aux questions des promeneurs. © Radio France - Bénédicte Dupont

Il y a plein d'aspects du pastoralisme et de l'éco-pâturage que le grand public ne cerne pas : à quoi sert troupeau, comment il entretient et enrichit les sols, comment on fait travailler les chiens, etc. — Eric Lasportes, le berger

Comme l'explique Laurent Bonnaïs de Danved And Co : "l'éco-pâturage est une activité ancestrale abandonnée au profit des techniques mécaniques et chimiques. Or l'éco-pâturage c'est simplement mettre à paître des animaux pour conserver des espaces naturels. Cela contribue à sauvegarder la biodiversité et à garder les milieux ouverts en empêchant les broussailles et buissons de recoloniser l'espace".

Le reste de l'année, les 80 moutons d'Eric vivent dans le Gers. © Radio France - Bénédicte Dupont

Les brebis et béliers permettent d'entretenir et d'enrichir les sols. © Radio France - Bénédicte Dupont

15.000 euros pour la Ville et l'envie déjà d'installer des troupeaux sur d'autres zones vertes

La Ville de Toulouse investit 15.000 euros pour ces trois mois d'expérimentation et veut ainsi compléter l'activité des jardiniers et proposer une activité pédagogique aux familles. Plus grandes, Pech David; la Ramée ou même Sesquières auraient pu être le futur pré des moutons gersois mais ce sont les Argoulets qui ont été choisis. "Ici aux Argoulets, c'est grand, l'herbe est riche et la fréquentation de riverains, de promeneurs et sportifs idéale." commente Marie-Pierre Chaumette, l'adjointe chargée des jardins et Espaces Verts.

L'an prochain on va renouveler et on a même en tête d'autres lieux, notamment des espaces escarpés. Ca n'est pas un effet de mode, les fermes et les moutons vivaient dans le nord de Toulouse il n'y a pas si longtemps. C'est naturel et écologique. — Marie-Pierre Chaumette, adjointe chargée des jardins et Espaces Verts

L'expérimentation des Argoulets pourrait être dupliquée dans d'autres espaces verts de Toulouse l'an prochain. © Radio France - Bénédicte Dupont

Des entreprises privées utilisent déjà l'éco-pâturage en Haute-Garonne : la société Glassolutions à Bruguières depuis janvier 2016, et la plateforme de la Poste à Castelnau d'Estrétefonds (Eurocentre) depuis mars 2016. Sur ces deux sites, 15 à 20 moutons entretiennent les gazons, un an après, ils y sont toujours.