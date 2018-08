Tours, France

Trois chercheurs de l'IRBI, l'Institut de Recherche Biologique de l'Instecte basé à Tours viennent de publier dans le Journal of Experimental Biology, l'une des plus prestigieuses revus scientifique au monde, une étude sur l'impact du glyphosate sur les animaux. Cet herbicide, connu du grand public sous le nom "Round-Up", a été testé sur des moustiques. Ces trois chercheurs assurent que l'impact du glyphosate est réel chez les animaux. Il perturbe le système nerveux. Il impacte les capacités d'apprentissage et le comportement. Fernando Guerrieri est le responsable de l'étude scientifique. Cela démonte l'argument des fabricants qui explique que le glyphosate détruit exclusivement les plantes. C'est une découverte de constater que l'herbicide agit sur le système nerveux central des moustiques. Pour mesurer, une éventuelle dangerosité sur la santé humaine, à long terme, ce qu'il faut maintenant c'est de tenir cette étude comme indice et réaliser une étude sur les humains pour voir si il y a ou pas des effets sur la santé.

L'étude montre que l'herbicide a un impact sur les capacités d'apprentissage

Les scientifiques ont découvert que le glyphosate a un impact sur le système nerveux des animaux. Ils ont mis des larves de moustique dans leur milieu naturel, dans de l'eau stagnante. Ils y ont injecté une très faible quantité de glyphosate : 100 microgrammes par litre. En quelques jours, les moustiques ont développé un comportement anormal. Leur capacité d'apprentissage a été diminué et altère le système nerveux central