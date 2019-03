Tours : après la mobilisation des lycéens, une marche pour le climat ce samedi à 14h30

Tours, France

Au lendemain de la grève et de la manifestation des jeunes lycéens pour le climat à Tours, une Marche pour le climat "La Marche du siècle" est organisée ce samedi 16 Mars à Tours à l'initiative du collectif Touraine Climat. La mobilisation se veut festive, familiale et revendicatrice. Elle se revendique comme la plus grosse mobilisation pour la justice climatique de l’Histoire.

Le rendez-vous est fixé à 14h30 devant la Gare de Tours. Plusieurs animations sont prévues tout au long de l'après-midi comme le Flashmob climatique à 15h, puis le défilé animé par Saravah, une batucada. L'événement s’achèvera par un goûter dans les Jardins de la Préfecture.

Nous ne voulons pas avoir à choisir entre vivre aujourd’hui et survivre demain. Nous vivons dans un contexte environnemental et social de plus en plus critique : émissions record des gaz à effet de serre, disparition de la biodiversité, augmentation des températures et aggravation des disparités entre riches et pauvre, avec 14% de la population en situation de précarité en France. - Le collectif Touraine Climat.

Le collectif Touraine Climat, porté par les marches pour le climat, le soutien extraordinaire à L’Affaire du Siècle.... appelle à une prise de conscience collective. Il exige des mesures drastiques pour une réorganisation de la société sur des bases de justice et solidarité pour nous et pour la planète!