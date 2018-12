Tours : deux étudiants créent une entreprise pour donner une seconde vie aux ordinateurs en panne

Paul Balavoine et Jonas Riolland sont les créateurs de l'entreprise E-Recup qui récupère des ordinateurs qui ne fonctionnent plus pour les traiter et revendre leurs composants réutilisables.

Tours, France

Que faire de ses vieux ordinateurs défectueux ? Voilà une question que beaucoup de personnes se posent et à laquelle deux tourangeaux ont peut-être trouvé la réponse. Tandis que la conférence sur le climat et le réchauffement climatique, la "COP24", débute ce lundi 3 décembre et jusqu'au 14 décembre en Pologne, la question du recyclage des déchets informatiques est plus que jamais d'actualité.

Paul Balavoine et Jonas Riolland, n'ont que 22 ans et ils sont étudiants à l'IAE à Tours (Institut d'Administration des Entreprises de Tours) et ont créé l'entreprise E-Recup depuis un peu plus d'un an. Cette entreprise propose de récupérer puis de recycler des vieux ordinateurs qui ne fonctionnent plus, de les traiter puis de revendre tous les composants qui peuvent encore servir.

Un prix national pour leur projet

Les étudiants entrepreneurs ont remporté le concours national du prix Pépite Tremplin pour leur projet.

Pour récolter des ordinateurs, ils ont installé depuis 2017 des boîtes vertes aux Biocoop de Chambray-lès-Tours et Tours Nord. Il suffit de déposer les ordinateurs dans une grosse boîte à l'entrée du magasin et l'entreprise s'occupe du reste. Pour Paul Balavoine, cette entreprise répond à un problème écologique majeur en France.

"On veut mettre en place un modèle d'économie circulaire à grande échelle pour les déchets informatiques" Paul Balavoine

"Il y a un mauvais traitement des déchets informatiques. Même si un ordinateur ne fonctionne plus, il y a beaucoup de composants qui sont encore fonctionnels et qui peuvent servir à d'autres personnes. Il nous semble essentiel de réutiliser et de revaloriser ces produits. On les traite, on les vérifie et on réintroduit sur le marché de seconde main les composants qui sont encore fonctionnels pour les vendre à bas coût. Le produit sera donc deux fois moins cher," explique le jeune entrepreneur.

Les étudiants entrepreneurs originaires de Chinon aimeraient multiplier leurs points de collecte et vendre leurs produits dans des grandes surfaces. Ils ont également pour projet d'ouvrir un magasin E-Recup prochainement et de faire un partenariat pour permettre aux entreprises de recycler leurs ordinateurs. Une partie des fonds récoltés ira à la préservation de la forêt amazonienne.