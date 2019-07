Environ 150 kilos de déchets ramassés dans les rues de Tours lors d'une "Clean walk" ce samedi

Tours, France

Vous connaissez le mouvement Clean Walker initié par le comédien et vidéaste Benjamin Carboni. Ce sont des randonnées urbaines qui rassemblent des dizaines, parfois des centaines ou plus de personnes pour ramasser les déchets sauvages en ville. Un projet qui se veut universel et qui depuis septembre marche bien dans les grandes villes en France.

Ce samedi 6 juillet à Tours, deux lycéens, Chloé et Alexis, ainsi que le collectif "Pas de printemps silencieux" ont organisé une "Clean Walk" tout l'après-midi. Sacs poubelles à la main, gants et pinces de ramassage, 70 personnes, familles, étudiants, lycéens, enfants, ont participé à cette opération.

Des bouteilles de verres, des mégots de cigarettes ... et un vélo dans la Loire !

"On a trouvé beaucoup de canettes, de bouteilles de verre, des emballages de sandwichs ou de biscuits, un téléphone portable. On a également trouvé un vélo dans la Loire ! On a été sur les quais de la Loire, l'hyper centre et les Sanitas", raconte Alexis en faisant le bilan de l'opération.

"C'est vraiment hallucinant", Alexis organisateur

"On a aussi trouvé des vêtements qui avaient été jetés par la fenêtre. On est surpris de voir ça. Même si on n'a pas pu peser, on estime avoir ramassé 150 kilos de déchets. C'est vraiment impressionnant. Je pense qu'il faut vraiment avancer sur les mégots de cigarettes jetés dans les rues car on en a trouvé énormément. C'est vraiment hallucinant !" déplore Alexis.

Au total, ils ont ramassé une trentaine de sacs pleins qu'ils ont été obligés de laisser devant la mairie de Tours faute d'avoir trouvé des containers. La mairie se chargera de les faire détruire.

La Clean Walk s'est achevée par une photo de groupe de tous les ramasseurs de déchets urbains