Tours a le plus important patrimoine vert de France accessible au public

Tours figure à la première place de l'un des palmarès établi par l'Observatoire des villes vertes. Celui du plus grand patrimoine vert accessible au public.

Tours n'a décidément rien à envier aux autres villes de France. La preuve encore une fois dans ce nouveau classement établi par l'Observatoire des villes vertes, celui-ci regroupant l'Union nationale des entreprises du paysage et le réseau Hortis qui rassemble les responsables des services espaces verts de toute la France. Tours finit en effet premier dans son palmarès des villes vertes de plus de 50 000 habitants, en tout cas premier dans une catégorie, celle du plus grand patrimoine vert accessible au public. La ville est suivie par Strasbourg et Caen. Tours dispose ainsi de plus de 100 mètres carrés d'espaces verts par habitant contre 48 mètres carrés en moyenne dans les autres grandes villes.o

Emmanuel Denis se dit "extrêmement content". Mais en tant qu'élu d'opposition Europe Ecologie les Verts à Tours, il estime aussi que la ville peut faire mieux, en l'occurrence mieux valoriser son patrimoine.

"On pourrait faire plus et on le voit d'ailleurs dans le classement. On est pas les premiers en terme de promotion de nos parcs. On est pas non plus les premiers en terme d'investissement pour maintenir ces parcs. On a un patrimoine exceptionnel mais il faut maintenant le valoriser" - Emmanuel Denis

En effet, Tours ne figure pas en tête du classement des villes les plus dynamiques en terme de promotion des parcs et jardins, pas non en plus en tête du classement des villes qui investissent le plus dans le développement de leurs espaces verts. Pourtant, si l'on en croit ce palmarès des villes vertes. six Français sur dix souhaiteraient que les municipalités investissent en priorité dans un espace vert. Même dans un contexte budgétaire restreint.