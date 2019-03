Tours : les lycéens et étudiants manifestent ce vendredi à l'occasion de la "grève pour le climat"

Tours, France

La jeunesse va défiler dans les rues de Tours ce vendredi matin, à partir de 9h30, depuis la place Jean Jaurès. Il s'agit du mouvement de "la grève mondiale de l'école pour le climat" lancé par l'adolescente suédoise Greta Thunberg, qui a été proposée pour le prix Nobel de la paix 2019. La jeune Suédoise de 16 ans est devenue une égérie de la lutte contre les dérèglements climatiques. Elle a notamment appelé à une "grève mondiale" des élèves vendredi pour réclamer un renforcement des actions pour lutter contre le changement climatique.

Un parcours qui va compliquer l'accès au centre de Tours une bonne partie de la matinée

Les lycéens, collégiens, et étudiants sont donc appelés à manifester ce vendredi pour faire entendre leur voix, et alerter l'opinion et la classe politique sur le dérèglement climatique et l'urgence d'agir. Plusieurs lycées de Tours devraient se mobiliser et des appels à des rassemblements à 8h devant les établissements circulent sur les réseaux sociaux. Le cortège partira de la Place Jean Jaurès vers 9h30 puis empruntera le Boulevard Béranger, la Place des Halles, la rue des Tanneurs, la rue Colbert, puis reviendra par la Préfecture, puis rue Nationale et retour Place Jean Jaurès.

Le parcours de la manifestation contre le dérèglement climatique ce vendredi 15 mars à Tours - Police Nationale d'Indre-et-Loire

Autant dire que le centre-ville de Tours sera difficile d'accès toute la matinée. Dans le même temps, à l'initiative du ministre de l'éducation, des débats sur l'environnement sont organisés ce vendredi dans les établissements. Au lycée Descartes, il aura lieu à 14h30. Par ailleurs le Diocèse organise lui aussi un débat ce vendredi 15 mars sur le thème "Ecologie et Solidarité : bougeons-nous". C'est au Carmel des Ursulines à Tours à 18h30.

Samedi, la marche pour le climat prend le relais à 14h30 à la Gare de Tours

Une mobilisation qui va se poursuivre samedi 16 mars avec la marche pour le Climat organisé par Touraine Climat. Le départ s'effectuera devant la gare de Tours à 14h30.