La canicule estivale a laissé place à des températures plus modérées en Touraine. Ces variations du mercure ont eu des effets négatifs sur les organismes, particulièrement chez les personnes âgées.

Tours, France

Quelques jours seulement après la fin de la canicule, les personnes âgées peinent à se remettre de cet épisode exceptionnel. Même si les grosses chaleurs ont disparu, les organismes mettent du temps à récupérer, surtout chez les personnes âgées.

Résidente de l'Ehpad de la Source, à Tours, Aude, 81 ans, est excédée par ces variations du thermomètre : "Pendant la canicule, on essaie de se maintenir, de tenir le coup, mais la fatigue vient après."

Des risques cardiovasculaires et neurologiques

Harassés, les résidents de l'Ehpad sont moins actifs en ce moment. "On le remarque, ils font moins d'activité, mais ce n'est pas une surprise, c'est habituel", souligne la directrice de la maison de retraite, Nathalie Perchoc. Un manque d'activité dû à la canicule, selon Cécile Refait, infirmière : "L'organisme se fatigue tellement que même si au pic de chaleur il ne se passe rien, ils peuvent s'épuiser et ça peut avoir des conséquences jusqu'à trois semaines après."

Le personnel médical surveille donc de près les résidents. Les conséquences de la canicule peuvent être dramatiques, même lorsque le mercure baisse d'un cran. "On remarque beaucoup plus de chutes en ce moment", confie Cécile Refait. Ils sont arrivés au bout de leurs ressources. Dans le pire des cas, cette fatigue peut entraîner des risques cardiovasculaires et neurologiques."

À l'Ehpad de la Source, 45 salariés sont là pour accompagner au mieux les 75 résidents de la maison de retraite.