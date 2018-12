Tours : Marche pour le climat maintenue samedi, le village annulé

Indre-et-Loire, France

Ce samedi 8 décembre, partout en France, des rassemblements sont programmés pour le climat. A Tours, ce sera la troisième marche pour le climat. Les deux premières ont connu un vrai succès. Le 8 septembre, elle a réuni 1200 personnes, autant le 13 octobre. C'était l'un des 55 rassemblements organisés en France. Cette troisième marche pour le climat, programmée le samedi 8 décembre, sera chamboulée dans son organisation, pour cause de nouvelle appel à manifester des gilets jaunes en centre-ville de Tours. Le village associatif, place Anatole France, est annulé, "en raison des récentes actualités à Tours" précise les organisateurs, "il est plus prudent de reporter cette partie de l'événement à plus tard, car nous rencontrer en toute sérénité et sûreté est potentiellement impossible dans l'hyper-centre en ce moment".

La marche pour le climat maintenue à Tours, mais le parcours est en discussion

La marche pour le climat devrait se tenir. Elle est maintenue, mais le parcours sera modifié. Une réunion se tient ce jeudi 6 décembre avec la préfecture d'Indre-et-Loire pour déterminer le parcours le plus adapté. Le cortège devait initialement partir de la place de la Liberté et finir place Anatole France, au village associatif. Le village annulé et la place Jean Jaurès à risque pour cause de manifestation des gilets jaunes, un nouveau parcours doit être trouvé.