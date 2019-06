Tous les conseils pour tenir le coup face à la canicule

Paris, France

La chaleur fatigue, alors premier conseil : modérez vos activités en extérieur et vos efforts physiques, surtout aux moments les plus chauds de la journée, soit entre midi et seize heures. Pensez à fermer les volets de votre habitation, mais rouvrez les et aérez votre intérieur entre minuit et six heures du matin. Vous pouvez même placer des linges humides devant les fenêtres.

Évitez à tout prix l'alcool

Autre impératif : bien s'hydrater. Buvez régulièrement de l'eau, de petites quantités, mais souvent dans la journée. Choisissez aussi des aliments riches en eau tels que le melon, les tomates ou les agrumes. Pensez aussi au yaourt car un yaourt équivaut à un verre d'eau. En revanche, évitez à tout prix l'alcool.

Vous pouvez aussi humidifier votre beau avec du tissu mouillé, des brumisateurs ou prendre des douches fraîches, mais sans vous sécher en sortant.

Attention aux personnes vulnérables

Redoublez de vigilance quant aux personnes fragiles de votre entourage. Les femmes enceintes, les bébés et les personnes âgées sont plus sensibles à la chaleur.

Les personnes qui se sentent isolées peuvent être suivies par leur mairie et doivent se faire connaître au centre communal d'action sociale. Sachez aussi qu'un numéro d'information est mis à disposition par le ministère de la Santé : le 0 800 06 66 66 (de 9h à 19h).