L'Eurométropole de Strasbourg teste depuis lundi 19 février un nouveau logiciel de gestion du trafic. Il est déployé avenue de Colmar et devrait réduire le trafic et la pollution.

Strasbourg, France

L'expérience est unique en France. Pour mieux gérer la circulation automobile, l'Eurométropole de Strasbourg teste un nouveau logiciel de régulation du trafic mis au point par la société PTV Group.

Moins d'attente aux feux

Ce logiciel optimise la gestion des feux, des trams, des vélos, des piétons et automobiles. Il s'adapte au trafic. "C'est une couche logiciel qui s'ajoute à ce qui existe et qui permet d'optimiser les temps d'attente pour les usagers. Moins d'attente pour le tram, il est de toute façon prioritaire, mais aussi moi,ns d'attente pour les vélos, les piétons, les bus et moins d'arrêts pour les voitures. On arrive à faire ça en mettant plus d'intelligence dans la machine", explique Frédéric Reutenauer, vice-président de PTV Group. Le logiciel est testé depuis ce lundi matin sur l'avenue de Colmar au sud de Strasbourg.

Selon ces concepteurs, le gain de temps devrait avoisiner les 6 à 8%. La pollution de l'air devrait diminuer dans les mêmes proportions. Avenue de Colmar, l'expérience durera six mois. Elle pourrait être étendue à d'autres axes de l'Eurométropole.