Clermont Auvergne Métropole et la région ont lancé ce lundi le projet "Zéro Emission Valley" à Clermont-Ferrand. La région va aider entreprises et collectivités à financer l'achat de véhicules à hydrogène. Elle va également installer deux stations de recharge dans la métropole clermontoise.

Brice Hortefeux, vice-président de la région, et Olivier Bianchi, président de la métropole clermontoise, devant le véhicule à hydrogène.

Clermont-Ferrand, France

Et si demain, on roulait à l'hydrogène ? C'est l'ambition de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a lancé ce lundi, avec Clermont Auvergne Métropole, le projet "Zéro Emission Valley". Le but est de promouvoir la mobilité hydrogène pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Un millier de véhicules et 20 stations dans toute la région

L'hydrogène est créé par le mélange d'eau et d'électricité. Les véhicules qui roulent avec ce gaz sont donc totalement propres, ils ne rejettent que de la vapeur d'eau. Leur autonomie est plus importante que celle des véhicules électriques. Avec un plein, on peut rouler environ 600 kilomètres.

Ce sont des véhicules qui nécessitent beaucoup moins d'entretien, même la conduite est simplifiée, il n'y a plus de pédale d'embrayage, de vitesses" - Brice Hortefeux, vice-président de la région

Mais le principal frein au développement de l'hydrogène, c'est son prix : 30 000 euros en moyenne pour un véhicule. "Aujourd'hui, c'est trop cher car il y en a peu sur le marché, explique Catherine Azzopardi, directrice Environnement et énergie à la région. Il faut qu'un constructeur fabrique 100 000 véhicules pour être compétitif". Et on en est loin. Seuls 1200 véhicules à hydrogène circulent en Europe dont 300 en France.

Une aide financière de la région et des mesures incitatives de la métropole clermontoise

D'ici cinq ans, la région va mettre quinze millions d'euros sur la table. A cela s'ajoute dix millions de l'Europe. Cet argent va financer, en partie, mille véhicules à hydrogène et vingt stations de recharge réparties sur l'ensemble du territoire régional. Il y en aura deux dans la métropole clermontoise, mais leur emplacement reste encore à définir.

La région propose donc de financer le surcoût lié à l'achat d'un véhicule à hydrogène, jusqu'à 18 000 euros. De son côté, Clermont Auvergne Métropole envisage de mettre en place des mesures incitatives. "On pourrait envisager des réduction en matière de stationnement, souligne Olivier Bianchi, le président de la métropole. Mais aussi des moments où ne pourront pas circuler notamment les camions de livraison car ils ne sont pas propres."

La métropole clermontoise envisage aussi de s'équiper de véhicules à hydrogène. Les élus veulent faire de l'Auvergne-Rhône Alpes la première région de France en équipements hydrogène. Cela permettra d'arriver à ce que 36% de l'énergie consommée au niveau régional soit de l'énergie renouvelable. On est à 19% aujourd'hui.