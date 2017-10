La terre a tremblé dans le centre Corse

La terre a tremblé dans la nuit de mardi à mercredi peu avant deux heures du matin dans le centre Corse, le séisme d'une magnitude de 3,1 sur l'échelle de Richter a réveillé de nombreux habitants sans faire de dégât.

Le séisme a été légèrement ressenti à Corte et dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres. Le réseau national de surveillance sismique a enregistré l'épicentre à douze kilomètres de profondeur et à neuf kilomètres à l'ouest de la cité paoline. Il n'y pas de dégât à déplorer heureusement, mais de nombreux habitants ont été réveillés par le bruit produit par le tremblement de terre.

Christophe Sira, ingénieur en sismologie au bureau central de sismologie français, "plus de peur que de mal" Copier

Ce n'est pas la première fois que la région cortenaise connaît ce genre d'événements, le précédent date seulement du 29 juillet dernier. Il y a également eu plusieurs séismes ces dernières semaines, notamment chez nos voisins italiens, mais selon les spécialistes aucun lien ne peut être fait entre ces tremblements de terre.

Christophe Sira, ingénieur au bureau central de sismologie français, "une sismologie normale" Copier

Les habitants ont été nombreux à ressentir le séisme, ou en tous cas, à en percevoir le grondement sourd. "Le lit bougeait" raconte François, un habitant de Corte, "tous les voisins ont été réveillés".

François, habitant de Corte, "c'est le bruit qui est impressionnant" Copier

Selon la DREAL de Corse, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le risque sismique est classé en Corse comme « négligeable mais non nul ». L'île est classé dans la zone 1 sur les six zones que comporte le classement du zonage sismique français.

En juillet 2011, un séisme de 5,2 sur l'échelle de Richter avait été enregistré à une centaine de kilomètres en mer au large du golfe d'Ajaccio. Les secousses avaient été ressenties jusque sur la Côte d'Azur.