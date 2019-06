Tremblement de terre dans l'Ouest : "mon lit s'est mis à bouger" raconte ce Sarthois

Le Mans, France

Les effets ont été ressentis jusqu'en Sarthe : un tremblement de terre s'est produit ce vendredi 21 juin 2019 à 8H50, son épicentre est situé entre Bressuire et Cholet, à environ 150 kilomètres du Mans. Le Réseau national de surveillance sismique (Renass) a enregistré une magnitude de 4,9 sur l'échelle ouverte de Richter. Le Bureau central sismologique français avance, de son côté, une magnitude à 5,2.

Mon lit a bougé - André, habitant d'Arnage, près du Mans

André, auditeur de France Bleu Maine à Arnage, n'a compris qu'en écoutant les infos à la radio ce qu'il avait ressenti dans sa chambre au moment du séisme : "J'étais allongé dans mon lit à l'étage, tranquille, avec les volets entrouverts. Je suis retraité donc je ne me lève que vers 9H15. Et puis tout à coup : boum ! Mon lit a bougé et j'ai entendu un bruit, comme un soufflement. Je me suis demandé si je rêvais. Ma femme, au rez-de-chaussée, a entendu le bruit mais pas ressenti la secousse".

En centre-ville du Mans, rue de l'Etoile, les tables ont tremblé dans les locaux de la fédération du bâtiment, situés au cinquième étage. "Le temps de comprendre ce que c'était, c'était terminé".

A Sablé-sur-Sarthe, la mairie a reçu plusieurs appels d'habitants ayant entendu une explosion. Aucun dégât n'a été constaté dans la commune.