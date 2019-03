Trente ans après l'incendie de la Sainte Victoire, la Provence redoute un nouveau drame

Vauvenargues, France

Ce mercredi, le préfet des Bouches du Rhône est monté au dessus du village de Vauvenargues, à une dizaine de kilomètres d'Aix-en-Provence. Le maire voulait lui montrer les risques d'un incendie de grande ampleur d'ici les prochains mois. Trente ans après, le feu de la montagne Sainte Victoire qui avait brûlé 5000 hectares en trois jours reste un traumatisme que personne ne veut revivre. "On n'a jamais été aussi proche du grand incendie, reconnait Philippe Charrin, le maire de Vauvenargues. On est très inquiets car la forêt vient à peine de se remettre du drame de 1989". Depuis le début de l'année, 419 feux d'espaces naturels ont déjà été recensés dans le département des Bouches-du-Rhône. En mars, les pompiers ont du éteindre six feux de forêt.

L'obligation de débroussailler

Depuis 2016, l'Etat a renforcé le contrôle des obligations légales de débroussaillement (OLD). Chaque propriétaire doit réduire la végétation et parfois couper des arbres dans les 50 mètres autour de son habitation. "C'est d'abord dans l’intérêt de chaque particulier qui veut protéger sa maison, explique Pierre Dartout, le préfet des Bouches-du-Rhône. Mais ça permet aussi de stopper un feu qui descendrait dans la vallée comme ici à Vauvenargues".

Une amende de 135 euros

Dans la village, la municipalité a réussi à convaincre la grande majorité des propriétaires. Il faut encore trouver ceux qui ne vivent à Vauvenargues que quelques jours dans l'année. Et puis il y a les irréductibles qui risquent une amende de 135 euros. "On en a repéré deux ou trois qui ne veulent rien entendre, confie le maire. Mais s'il le faut, on appelera l'ONF qui fera le travail à leur place". Dans ce cas là, la municipalité adresse ensuite à la facture au propriétaire. C'est ce que le préfet appelle "l'arme nucléaire" de la prévention des feux de forêt.